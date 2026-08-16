El cielo se abre a la Virgen del Viso en Salas, con una multitudinaria procesión y romería: "Al prao se sube hasta lloviendo"

El cielo se abrió para que Salas pudiera disfrutar de su día grande. La lluvia paró justo en el momento en el que los devotos salieron este pasado sábado en procesión con la imagen de Nuestra Señora del Viso, también para la misa campestre y la posterior romería. Para los devotos fue la divina providencia la que surtió efecto para que el orbayu parase para los momentos principales del festejo, ya que a primera hora de la mañana se temía su suspensión o, al menos, la cancelación del almuerzo campestre por la previsión de chubascos. Finalmente, los salenses llevaron a su patrona de nuevo a la ermita tras la novena y disfrutaron por todo lo alto de la fiesta.

"Al prao se sube, el que es visero viene hasta lloviendo", afirmó Laura González mientras abrían las deliciosas viandas que preparó Pilar Sánchez Pertierra y que llevó en un cuidado set campestre del que presumió toda la familia, dispuesta "a pasarlo de lujo". "Lo de estar pendientes hasta el último momento es un clásico ya, pero siempre acaba abriendo", añadió Viso Sánchez, que lleva el nombre de la virgen y patrona del concejo, a la que todos agradecieron la marcha de las nubes en los momentos claves del festejo.

"Está virgen nos genera hasta microclima, perfecto para pasar el día en familia", celebró Begoña Rodríguez a punto de iniciar el almuerzo con los suyos y declarando una profunda devoción por "la santina" de Salas. A ella le dedicó su homilía el párroco, Alejandro Sanzo, quien hizo una comparación con el eclipse solar del pasado miércoles e invitó a la multitud presente a dejarse alumbrar por la luz de Cristo: "El señor es el sol que nos da la luz y la luna refleja la luz del sol y nos la proyecta igual que hace la iglesia", dijo.

Así fue la procesión, misa y romería de Nuestra Señora del Viso en Salas / Sara Arias

En ese sentido, conminó a los salenses a celebrar la Asunción de la virgen "pidiéndole a ella que ella siga siendo nuestro sol, que nos ilumine nuestras vidas, que siga siendo nuestra esperanza y nuestra ilusión para que en los momentos de oscuridad, como cuando la luna es luna nueva, que no se ve, que es todo oscuro, ella haga como el sol, que nos ilumine nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu y no nos deje nunca de caer ni caer en la desesperanza y en la desilusión".

Tras nueve días en la Colegiata para la novena, la talla ha vuelto a su ermita enclavada en un alto sobre la villa salense gracias a la labor de la Cofradía de Nuestra Señora del Viso. Un lugar al que los salenses acuden en cualquier ocasión del año para pedirle el favor o agradecer lo concedido. Por eso este sábado la celebraron por todo lo alto en esta fecha tan especial para los vecinos del concejo, a quienes presentan ante la virgen desde que nacen. "Es obligatorio venir, aunque tengan días", comentó Ana Fuertes con el último de los pequeños de la familia en brazos, Jesús Francos.

En la romería del Viso hay muchas historias amor a la festividad del concejo que se observan en la alegría por ver a los niños y niñas por primera vez en El Viso o en aquellos que recorren kilómetros para no perderse la fiesta como la familia Andreu de Mallorca, que disfruta en la tierra de sus ancestros de las tradiciones heredadas. "Llevamos muchos años viniendo, no nos lo perdemos por nada", comentó Mar Andreu.

También hay anécdotas de amor como la de María Rodrigo, de Madrid, quien empezó a acudir a la fiesta en 2011 a través de unos primos segundos y acabó casada en el concejo con Adrián García. Por eso, esta era la segunda ocasión en la que tenía en la romería del Viso a sus padres, Chelo Gálvez y Valentín Rodrigo, encantados con la acogida de la familia política asturiana. "Porque tengo a mis nietos en Madrid, que si no me venía. Me va la marcha de los pueblos", advirtió Rodrigo.

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Los vecinos dejaron bien celebrada la fiesta del Viso gracias a las treguas que fue dando el cielo, una jornada en la que la tradición religiosa y la fiesta se dan la mano para unir a los salenses bajo los árboles del prao de la fiesta.