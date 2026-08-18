La Fundación Valdés-Salas recibe la Medalla de Oro del concejo salense

La Fundación Valdés-Salas recibirá el próximo jueves, día 20, la Medalla de Oro del concejo salense, donde la entidad ha desarrollado una intensa actividad de recuperación del patrimonio, de investigación y de promoción cultural desde su creación, en 2009. Recogerán la medalla los presidentes de honor de la entidad, María Victoria Menéndez Castañedo, matriarca de la estripe empresarial de los Cosmen, y Joaquín Lorences, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Oviedo.

"Esta distinción es una muestra del cariño que el concejo de Salas tiene a esta Fundación y una forma de poner en valor la actividad que viene desarrollando a lo largo de estos años", asegura Sergio Hidalgo, alcalde salense. El regidor subraya que la Fundación Valdés-Salas les ha puesto "en el mapa" con sus distintas actividades "en el ámbito cultural y académico". También incidió en el "esfuerzo" y "labor desinteresada" que han desarrollado "a lo largo de estos años varios empresarios, muchos catedráticos, profesores y expertos relacionados con la docencia" que han colaborado con la entidad.

La Fundación Valdés-Salas nació en 2009 con la alianza de un grupo de profesores de la Universidad de Oviedo y empresarios vinculados a la localidad asturiana. Su objetivo fue, y sigue siendo, llevar la Universidad a las zonas rurales de Asturias mediante la organización de actos académicos y culturales (conciertos, exposiciones y la promoción de investigaciones) en colaboración con la Universidad de Oviedo, en particular con el Aula de Extensión Universitaria Valdés-Salas creada en 2008 con motivo del IV centenario de dicha universidad.

A lo largo de todo este tiempo, la actividad de la Fundación –cuyo nombre homenajea a Fernando Valdés y Salas, el político y eclesiástico salense que impulsó gracias a su manda testamentaria la fundación de la Universidad de Oviedo– se desplegó en numerosos campos culturales. Han promovido la difusión de la Misa de Gaita, una tradición secular que se mantiene con intensidad en el concejo salense. Iniciativa suya ha sido también el premio "Alfonso II" a los diarios del Camino de Santiago, que tiene en la villa salense un punto de paso muy relevante para miles de peregrinos que optan por el Camino Primitivo. También desde la Fundación se ha cuidado por la investigación arqueológica, con distintas campañas en las necrópolis de La Cobertoria y Penausén, así como las excavaciones en los castros de Alava y Penaguda, que estaban vinculados a la explotación del oro en la cuenca del Narcea. La restauración del mausoleo de la fundador de la Universidad de Oviedo, una obra de Pompeo Leoni en la Colegiata de Salas, también es otro los proyectos más relevantes acometidos, gracias a los empresarios que sostienen la Fundación, por la entidad que el próximo jueves recibirá la Medalla de Oro del concejo salense.

Museo del Prerrománico

Otro proyecto muy relevante es el Museo del Prerrománico de San Martín de Salas, que ha sido reubicado en el Palacio Valdés Salas. O los actos de conmemoración del milenario del Monasterio de Cornellana, así como la iniciativa ciudadana para promover su restauración. A todo esto se suma la concesión de becas para estudiantes sin recursos y la organización de numerosas conferencias y, entre otros muchos proyectos, su contribución a la digitalización de unos 26.000 documentos del legado de Fernán Coronas, el padre Galo.

Noticias relacionadas

El acto de entrega de la Medalla de Oro se celebrará el próximo día 20 a las 19 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento. A las 20.00 tendrá lugar en la Colegiata de Salas un acto de agradecimiento a la Fundación por su labor, presentado por Eduardo Lagar, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA y, posteriormente, un concierto del quinteto "Dacapo", al que seguirá un vino español para los asistentes.