Salas busca casas donde antes hubo pupitres: el Ayuntamiento proyecta cinco viviendas en las antiguas escuelas de Lavio y Ardesaldo

Donde durante años hubo aulas y pupitres, Salas quiere abrir ahora la puerta a nuevos hogares. El Ayuntamiento trabaja en la rehabilitación de antiguas escuelas públicas para destinarlas a vivienda, una fórmula con la que pretende dar respuesta a uno de los problemas que más preocupa actualmente en el concejo: encontrar un lugar donde vivir.

El alcalde, Sergio Hidalgo, abordó esta cuestión en una reunión de trabajo con el director general de Vivienda del Principado en la que ambas administraciones analizaron las posibilidades de seguir ampliando una vía que ya empieza a traducirse en proyectos concretos.

Los primeros pasos se dan en Lavio y Ardesaldo. En la antigua escuela de Lavio se proyectan tres viviendas, con una inversión aproximada de 437.000 euros, mientras que en Ardesaldo está prevista la creación de otras dos, con un presupuesto cercano a los 245.000 euros. En conjunto, son cinco nuevas viviendas y una inversión que ronda los 682.000 euros.

La intención municipal es que estas actuaciones "no se queden únicamente en esos dos núcleos", explica Hidalgo. El Ayuntamiento plantea estudiar otros inmuebles de titularidad pública que puedan seguir el mismo camino, de manera que edificios que han perdido su uso original recuperen actividad y sirvan, al mismo tiempo, para aumentar la oferta residencial en diferentes puntos del concejo.

Las dificultades del plan urbano

La vivienda, sin embargo, no depende únicamente de rehabilitar lo que ya existe. Durante el encuentro, Hidalgo trasladó también al responsable autonómico las dificultades que, según el Ayuntamiento, plantea el actual Plan General de Ordenador Urbana para desarrollar nuevas viviendas en determinadas zonas de Salas.

El Consistorio ha solicitado por ello que se "agilicen al máximo las modificaciones parciales del planeamiento que sean necesarias". Su intención es adaptar la normativa a las necesidades actuales y facilitar nuevos desarrollos residenciales allí donde ahora encuentran obstáculos.

Ayudas del Ministerio de Vivienda

Otro de los asuntos tratados fue la posibilidad de recurrir a las distintas líneas de subvenciones del Ministerio de Vivienda.

Noticias relacionadas

El objetivo pasa por localizar ayudas que puedan contribuir tanto a la rehabilitación de inmuebles como a la creación de nuevas viviendas y, con ello, "ampliar las opciones para quienes desean permanecer en el concejo o establecerse en él".