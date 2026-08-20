Seis estudiantes de Bachillerato de La Espina, sin plaza en el transporte escolar para llegar al instituto a Salas

El alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, y la concejala de Educación, Ana Pérez, han llevado a la Consejería de Educación la problemática del transporte hasta el instituto de Salas de seis estudiantes de Bachillerato residentes en La Espina. La falta de plazas en el transporte escolar hace que su alternativa sea la de recurrir al autobús de línea, no obstante, los horarios no coinciden exactamente con sus entradas y salidas del centro escolar, especialmente tras finalizar las clases, cuando tendrían que esperar algo más de media de hora para coger el bus que los llevaría de vuelta a La Espina.

“El año pasado ya hubo problemática y este año aumentan los estudiantes afectados, desde Foro llevamos una proposición no de ley a la Junta para que se garantizase el transporte a los estudiantes y fue aprobada”, recuerda Ana Pérez, que reconoce la buena disposición encontrada en la Consejería de Educación para dar una solución a esta situación.

“Se comprometieron a buscar una solución para principios de curso, para que todos los estudiantes afectados puedan tener el servicio”, señala Pérez, que ve “injusta” la situación que afronta el alumnado de la zona rural para poder dar continuidad a sus estudios postobligatorios.

“De un curso para otro las posibilidades cambian completamente para los estudiantes de los pueblos y nosotros estamos para ayudarlos y favorecerlos, porque en las zonas rurales no contamos con autobuses cada 10 minutos para desplazarnos”, ahonda.

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En la reunión también se trasladaron peticiones de mejoras para los centros educativos del concejo, entre ellos el instituto Valdés Salas. Así como, la integración de la escuela municipal de 0 a 3 años en la red del Principado, prevista para el último trimestre del año.