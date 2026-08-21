La Fundación Valdés-Salas, Medalla de Oro por su compromiso con el concejo: "Un punto de encuentro entre la cultura y la innovación"

La Fundación Valdés-Salas recibió ayer la Medalla de Oro de Salas, como reconocimiento a una trayectoria que, desde su creación en 2009, ha buscado acercar la Universidad y la cultura al medio rural, poner en valor el patrimonio del concejo y proyectar Salas hacia el futuro. "En Salas somos ejemplares", sonrió el alcalde, Sergio Hidalgo, en el salón de plenos del Ayuntamiento. "También tenemos un gran movimiento asociativo gracias, en parte, a la Fundación", añadió el regidor, miembro del patronato desde hace 15 años. "Para mí es un orgullo formar parte de una Fundación que trabaja de forma altruista por mejorar la sociedad", aseguró.

El reconocimiento municipal, otorgado en el salón de plenos del consistorio, pone el acento en una manera de trabajar que ha permitido "mostrar los valores de Salas" y convertir el concejo en "un punto de encuentro entre la cultura y la innovación". Una labor que, según Hidalgo, ha conseguido "coser el patrimonio y proyectarlo a las generaciones futuras". El alcalde destacó la trayectoria de quienes han hecho posible el proyecto. "Hay personas que llevan trabajando muchos años por Salas y por Asturias", señaló, antes de reivindicar el carácter desinteresado de una iniciativa nacida en 2009 de la mano de Joaquín Lorences y que contó también con el impulso de Isidoro Sánchez.

Hidalgo subrayó asimismo la capacidad de la Fundación para implicar a la sociedad civil y al empresariado. "Es la única Fundación que no cuenta con subvenciones públicas y funciona gracias a sus patronos", aclaró, destacando su capacidad para "atraer a la iniciativa privada hacia sus proyectos". Agradeció también el respaldo de las instituciones.

Vinculada desde sus orígenes a figuras como su primer director, Joaquín Lorences; su actual director, Leopoldo Tolivar, y María Victoria Menéndez-Castañedo, presidenta de honor, la Fundación ha desarrollado una actividad destinada a convertir el concejo en un espacio de encuentro entre cultura, conocimiento e innovación.

La medalla fue recogida por Joaquín Lorences y María Cosmen Menéndez-Castañedo, en representación de su madre, María Victoria Menéndez-Castañedo, que no pudo acudir. Leopoldo Tolivar dedicó su intervención a agradecer al Ayuntamiento el reconocimiento y a reivindicar el vínculo entre la institución, el concejo y la Universidad de Oviedo, centrando la mirada en Fernando Valdés Salas, fundador de la institución académica asturiana. "Gracias a él Asturias pudo ser pionera en estudios superiores en lugar de quedarse años sin una Universidad", explicó.

El actual director definió la Fundación como "una herramienta ágil a disposición de la Universidad". Esa agilidad, señaló, ha permitido poner en marcha iniciativas que de otro modo habrían encontrado más dificultades. "Invertir en los jóvenes de Salas es invertir en el futuro de Salas", afirmó el académico, antes de ceder la medalla a los vecinos: "Esta distinción es vuestra porque la Fundación siempre mantendrá el sentido de pertenencia". Tolivar quiso también reconocer el apoyo empresarial y reivindicó la importancia de apostar por los jóvenes del concejo.

La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, aprovechó la ocasión para poner en valor "una forma de trabajo poco frecuente", basada en la "ambición, rigor y base científica" y en la "búsqueda del bien común". Reivindicó llevar la cultura fuera de los grandes núcleos. "Es importante que todo el mundo tenga acceso a actividades culturales y eso es lo que hace la Fundación y lo que apoyamos desde el Principado", enfatizó.

Noticias relacionadas

La Medalla de Oro reconoce una trayectoria y una manera de entender el desarrollo del concejo: apoyarse en su patrimonio asturiano y su historia para generar conocimiento, actividad cultural y nuevas oportunidades. Tras el acto, los salenses disfrutaron de un discurso en la Colegiata, conducido por Eduardo Lagar, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA. "La Fundación ha conseguido llegar donde la Administración no llega", aseguró Lagar, que definió el trabajo acumulado como "puro I+D cultural". La jornada concluyó con un concierto del quinteto "DaCapo" y un vino español para celebrar el oro de la Fundación Valdés-Salas y, en definitiva, de todo el concejo.