El promotor del centro de datos de Salas, sobre su consumo de agua: "Lo tendremos calculado hasta el último litro"

El promotor del gran centro de datos informáticos que quiere implantarse en Salas, Armando Layna, aseguró a este periódico que, cuando la futura instalación ya esté completamente diseñada y se conozca con exactitud su dimensión y potencia, "se sabrá hasta el último litro de agua que consumirá", según señaló Layna a LA NUEVA ESPAÑA.

Si bien la mayor parte de los vecinos de Salas han recibido con optimismo la noticia de la inversión –que prevé crear hasta 3.000 empleos en su fase de construcción y unos 120 cuando esté activo en el año 2030–, también existen voces escépticas y otras abiertamente críticas que están advirtiendo de uno de los aspectos que, en su opinión, más problemas puede traer la infraestructura: su consumo de recursos hídricos.

"Esos prejuicios se deben a sistemas del pasado que ya no existen", argumentó Layna a este diario. "Actualmente, los diseños de los centros de datos tienen calculada con precisión total la cantidad de agua que necesitarán, y el que hemos proyectado en Salas no será una excepción", indicó el socio director de Sales For You, la compañía que promueve la instalación salense, así como otros dos proyectos similares en Madrid y Valencia.

El empresario explicó que el centro de Salas dispondrá de "microtuberías" que llevarán el agua destinada a refrigerar las computadoras que albergarán cantidades ingentes de datos informáticos. "Una vez hayamos diseñado el almacén y sepamos su envergadura, tendremos calculada la cantidad de agua necesaria prácticamente hasta el último litro", detalló Layna, que insistió en otra explicación que ya había ofrecido durante la presentación pública del proyecto, el pasado día 3: "El agua que consumirá funcionará igual que la de cualquier otro circuito cerrado, es decir, será siempre la misma cantidad". El presidente del Principado, Adrián Barbón, también remarcó esta semana ese mismo argumento.

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Sales For You quiere que la inversión se tramite como Proyecto de Interés Estratético (PIER), lo cual acortaría notablemente su tramitación. Pero la empresa aún no ha presentado al Principado la solicitud para ello. Layna confía hacerlo en los primeros días del mes de septiembre, una vez pasadas las vacaciones de agosto. "Estamos adelantando mucho trabajo y preparando todos los papeles", afirmó el promotor.