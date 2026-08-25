El polígono El Zarrín, en Salas, avanza: así es el convenio firmado con el ayuntamiento para el mantenimiento de este espacio industrial de La Espina

El polígono industrial de El Zarrín, con más de treinta años de trayectoria en La Espina, acaba de estrenar su Entidad de Conservación, una figura clave para atender las necesidades de este espacio. Este martes tuvo lugar la firma del convenio entre el Ayuntamiento de Salas y los empresarios y propietarios de este polígono salense que goza de buena salud con todas sus parcelas ocupadas.

"La Entidad de Conservación supone una apuesta del concejo de Salas por la colaboración público-privada, permitiendo que Ayuntamiento y tejido empresarial compartan responsabilidades, prioridades y proyectos para mejorar de forma continuada las condiciones del polígono", señalan los promotores de este convenio.

Foto de familia de los asistentes al acto de firma del convenio. / R. T. C.

La singularidad es que es el primero que se firma "tras los avances normativos introducidos a través de la Ley de Proyectos Estratégicos, que ampliaron las posibilidades de actuación de este tipo de entidades en las áreas empresariales del Principado". Por ello, la Federación de Áreas Empresariales de Asturias (ÁREAS) de la que El Zarrín forma parte considera que "puede convertirse en una experiencia de referencia para otros polígonos industriales asturianos interesados en avanzar hacia modelos similares de gestión compartida con sus ayuntamientos".

Acto en el Consistorio

El salón de plenos acogió la firma del convenio, con la participación del alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, el presidente de la Asociación de Empresarios y Propietarios del Polígono Industrial de El Zarrín, Alberto García, el presidente de ÁREAS, Pablo García-Vigón, junto a representantes de la agencia Sekuens. Asimismo, acudieron a la cita otros empresarios y representantes de las firmas instaladas en La Espina.

Alberto García destacó la importancia "de disponer de una herramienta estable de colaboración con el Ayuntamiento" y agradeció especialmente la disposición del Ayuntamiento de Salas y de su alcalde para avanzar en este modelo, así como el acompañamiento de ÁREAS y el apoyo de SEKUENS durante todo el proceso.

Gestión los 365 días

También Pablo García-Vigón agradeció la respuesta del Gobierno local y subrayó que "los polígonos industriales necesitan gestión durante los 365 días del año". En este sentido, indicó que el modelo de El Zarrín permite "avanzar hacia áreas industriales mejor gestionadas, más competitivas y capaces de planificar actuaciones de mantenimiento, servicios e inversiones".

García-Vigón es también presidente de la Confederación Española de Áreas Empresariales (CEDAES), lo que, destacan los promotores, "permitirá trasladar la experiencia de El Zarrín al conjunto de las áreas empresariales españolas".

Noticias relacionadas

Por su parte, el alcalde de Salas aplaude este paso y considera que este convenio también puede "ofrecer más posibilidades a la hora de acudier a convocatorias de ayudas y subvenciones".