El plan de Salas para despedir el verano: talleres infantiles y una gran fiesta acuática en la piscina

El concejo de Salas prepara un cierre de temporada estival por todo lo alto con un variado programa de actividades gratuitas impulsado por el Ayuntamiento. La propuesta, diseñada para que los más pequeños disfruten de sus últimos días de vacaciones, combinará creatividad, juegos de siempre y una gran jornada acuática.

Las actividades comenzarán bajo el lema "Nos despedimos del verano", una iniciativa dirigida de forma prioritaria a menores de entre 6 y 12 años que recorrerá tres localidades del municipio en horario de 10.00 a 13.30 horas. La primera parada será el martes 1 de septiembre en el Centro Cultural Juan Velarde Fuertes, de la villa Salas. La segunda cita tendrá lugar el jueves 3 de septiembre en el Centro Socio-Cultural de Cornellana y la ruta concluirá el viernes 4 de septiembre en los bajos del centro médico de La Espina.

Durante estas jornadas matinales, los asistentes crearán "El Mural del Verano", un puzle colectivo a base de dibujos, frases y recortes de revistas, además de compartir sesiones de juegos populares tradicionales. Al contar con plazas limitadas, la organización ha habilitado el teléfono 672 178 470 para formalizar la inscripción previa necesaria.

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El colofón festivo llegará la tarde del propio viernes 4 de septiembre con la celebración de la "Fiesta Fin de Verano" en las piscinas municipales de Salas, a partir de las 16.30 horas y con entrada libre. La tarde reunirá hinchables, tobogán acuático, la clásica fiesta de la espuma y, como principal novedad de esta edición, la instalación de un hinchable deslizador para despedir el verano a remojo y en convivencia.