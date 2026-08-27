El plan de Salas para despedir el verano: talleres infantiles y una gran fiesta acuática en la piscina
El cierre de la piscina será el 4 de septiembre y como novedad se instalará un deslizador acuático
El concejo de Salas prepara un cierre de temporada estival por todo lo alto con un variado programa de actividades gratuitas impulsado por el Ayuntamiento. La propuesta, diseñada para que los más pequeños disfruten de sus últimos días de vacaciones, combinará creatividad, juegos de siempre y una gran jornada acuática.
Las actividades comenzarán bajo el lema "Nos despedimos del verano", una iniciativa dirigida de forma prioritaria a menores de entre 6 y 12 años que recorrerá tres localidades del municipio en horario de 10.00 a 13.30 horas. La primera parada será el martes 1 de septiembre en el Centro Cultural Juan Velarde Fuertes, de la villa Salas. La segunda cita tendrá lugar el jueves 3 de septiembre en el Centro Socio-Cultural de Cornellana y la ruta concluirá el viernes 4 de septiembre en los bajos del centro médico de La Espina.
Durante estas jornadas matinales, los asistentes crearán "El Mural del Verano", un puzle colectivo a base de dibujos, frases y recortes de revistas, además de compartir sesiones de juegos populares tradicionales. Al contar con plazas limitadas, la organización ha habilitado el teléfono 672 178 470 para formalizar la inscripción previa necesaria.
El colofón festivo llegará la tarde del propio viernes 4 de septiembre con la celebración de la "Fiesta Fin de Verano" en las piscinas municipales de Salas, a partir de las 16.30 horas y con entrada libre. La tarde reunirá hinchables, tobogán acuático, la clásica fiesta de la espuma y, como principal novedad de esta edición, la instalación de un hinchable deslizador para despedir el verano a remojo y en convivencia.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Supremo dice adiós a la pérdida de puntos del permiso de conducir tras detectarse un erro en la DGT: “La resolución de la DGT no solo corrige la equivocación, sino que lo hace de manera oficial y fehaciente"
- El sacerdote Juan José Blanco Salvador se va a Roma tras 12 años en Cangas del Narcea: “Aquí he hecho amistades de verdad y nunca me he sentido solo; me han dado más de lo que yo di"
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de mantas de salón y sofá más barato del mercado: especialmente suave y acogedora
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las toallas de ducha estampadas más baratas del mercado: suaves y voluminosas
- Detenidos dos varones tras un disparo que generó gran alarma en un barrio de Oviedo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de sillas plegables y mesa de terraza más barato del mercado: en liquidación y acabado de madera
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de 7 toallas de ducha más barato del mercado: suave, voluminosa y en diferentes colores
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el elegante set de cortinas para ventana más barato del mercado: translúcido y de caída suave