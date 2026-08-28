Salas ya tiene fecha para celebrar el sabor de sus llagares: el Concurso de Sidra Casera será el 13 de septiembre

Los amantes de la sidra hecha en casa ya tienen una fecha que marcar en rojo en el calendario. El próximo 13 de septiembre, la villa de Salas acogerá una nueva edición del Concurso de Sidra Casera del Concejo de Salas, un evento que calienta motores con el objetivo de convertir las calles de la villa en un gran punto de encuentro en torno a la cultura y la tradición llagarera.

Desde la Asociación de Sidra Casera de Salas, colectivo promotor de la cita, encaran la cuenta atrás con la máxima ilusión y señalan que "queremos que esta edición sea más grande, más participativa y más nuestra que nunca". El certamen no busca ser solo una competición entre palos, sino un homenaje al trabajo que se realiza en las pumaradas y llagares familiares a lo largo de todo el año.

En ese sentido, desde el colectivo organizador recalcan que "la sidra casera no es solo una bebida. Es tradición, esfuerzo, familia, amistad y cultura. Es reunirse alrededor de un llagar, cuidar nuestros manzanos, compartir conocimientos y mantener viva una forma de entender Asturias que pasa de generación en generación".

Llamamiento a la participación

Con esa filosofía, la asociación hace un llamamiento directo a todos los llagareros locales para que presenten sus mejores botellas: "Si haces sidra casera en nuestro concejo, este es tu momento. Anímate a participar, prepara tu mejor botella y demuestra que en Salas sabemos hacer sidra… ¡y muy buena!".

Asimismo, la cita estará abierta a vecinos, curiosos y visitantes que deseen sumarse a la celebración. "Y si no elaboras sidra, también queremos contar contigo. Ven, disfruta del ambiente, prueba, comparte y vive con nosotros una jornada que pone en valor lo mejor de nuestro concejo", concluyen desde la organización, invitando a todo el mundo a no perderse la gran cita sidrera de Salas el próximo 13 de septiembre.

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