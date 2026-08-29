El II Rally Virgen del Viso intensifica la emoción en Salas con más kilómetros, un completo programa y un sentido homenaje

El concejo de Salas volverá a convertirse en el epicentro del automovilismo asturiano los días 18 y 19 de septiembre con la disputa del II Rally Virgen del Viso, cita organizada por la Escudería Causa y puntuable para el campeoanto regional. La prueba mantiene su esquema competitivo de ocho tramos cronometrados, aunque introduce un incremento en los kilómetros de competición respecto al año pasado, contando además con las principales copas de promoción asturianas y la tercera edición del Trofeo Casín.

Esta segunda edición estará impregnada de una carga emotiva muy especial, ya que la carrera se celebrará en memoria de Marisa Peláez, figura entrañable a la que la escudería recuerda con profundo cariño como la "madre automovilística" que les impulsó a iniciarse en el deporte y les enseñó el complejo trabajo que se desarrolla entre bastidores en cada competición. La salense, fallecida este año, fue secretaria de la escudería durante veinticinco años y hermana del presidente de honor del colectivo, Luis Manuel Peláez, más conocido como "Pana". Con su recuerdo muy presente, la organización confía en vivir un fin de semana repleto de compañerismo, competitividad y pasión por el motor en el asfalto salense.

Apertura de la oficina el viernes 18 de septiembre

La actividad sobre el terreno arrancará formalmente el viernes 18 de septiembre en el edificio de usos múltiples de La Vega con la apertura de la oficina permanente y la entrega de documentación. A partir de las 15.15 horas se llevarán a cabo las verificaciones técnicas previas y el montaje de los sistemas de posicionamiento GPS en la plaza de La Veiga, mientras que los vehículos quedarán situados en el parque cerrado previo de la plaza de La Campa. Tras la publicación de la lista de autorizados, la esperada ceremonia de salida tendrá lugar a las 20.00 horas en la plaza de la iglesia, trasladándose posteriormente los coches al parque cerrado nocturno en las Naves ECJ.

Uno de los vehículos participantes en la primera edición. / Escudería Causa

La jornada decisiva del sábado 19 de septiembre concentrará la acción pura en carretera. El primer participante tomará la salida a las 08.00 horas, dando inicio a una prueba estructurada en cuatro secciones que discurrirán a lo largo de todo el día y contarán con reagrupamientos en la plaza de La Veiga. La llegada del primer clasificado a la meta y al parque cerrado final de la plaza de La Campa está prevista para las 19.23 horas. Tras las verificaciones finales en Talleres Camuño y la publicación de los resultados provisionales, la ceremonia de entrega de trofeos pondrá el broche de oro a las 21.15 horas en la Plaza del Ayuntamiento.

El secretario de la escudería, Francisco Gómez, explica que este año se han visto obligados a introducir cambios, principalmente porque dos de los tramos de la pasada edición tenían problemas de cobertura en la zona de salida. De este modo, solo uno de los tramos, el del monasterio de Cornellana, se mantiene idéntico al de la primera edición.

Buena cifra de inscritos

Gómez precisa además que la inscripción marcha bien y ya cuentan con 75 inscritos, una cifra elevada si se tiene en cuenta que el tope está en cien y que quedan tres semanas para la cita.

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Desde la Escudería CAUSA han transmitido su agradecimiento a patrocinadores, voluntarios, personal sanitario y cuerpos de seguridad, recordando que organizar una cita de este calibre exige meses de coordinación y dedicación con el propósito de ofrecer una prueba de calidad, segura y atractiva tanto para pilotos como para aficionados. Asimismo, la organización ha hecho un llamamiento al público para que disfrute de las carreras con máxima responsabilidad y respete siempre las indicaciones y las áreas habilitadas.