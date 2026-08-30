Descontento de la plataforma del Suroccidente con la Delegación de Gobierno y Carreteras: "Ni siquiera nos dieron una contestación de cortesía"
El colectivo pidió a ambas entidades información "tanto el tramo en obras de Casazorrina, como el tramo pendiente de licitar El Regueirón-La Espina"
La plataforma "El Suroccidente también es Asturias por unas carreteras seguras y modernas" ha expresado su "malestar y descontento" con los responsables de la Delegación del Gobierno y la Demarcación de Carreteras del Estado por la falta de información facilitada sobre la autovía A-63. "Se les solicitó en repetidas ocasiones una reunión para conocer los planes de la Autovía A-63, tanto el tramo en obras de Casazorrina, como el tramo pendiente de licitar El Regueirón-La Espina, a día de hoy, no se obtuvo ni siquiera una contestación de cortesía, contestación que los ciudadanos del Suroccidente de Asturias creemos merecer", señala el colectivo.
Así lo ha expuesto el colectivo, tras mantener su junta directiva una reciente reunión para valorar las "últimas incidencias" provocadas por desprendimientos en la AS-15 o corredor del Narcea. "Casi a diario se producen argayos ya sean mayores o más pequeños, pero suficientes cualquiera de ellos para provocar un accidente de consecuencias imprevisibles", señala el colectivo que vela por la mejora de las comunicaciones en el Suroccidente
El colectivo señala que "seguirá vigilante ante tales incidencias" y se reserva el derecho "de exigir responsabilidades del tipo que sean a la Administración correspondiente en caso de accidentes de cualquier tipo debidos al estado de la carretera".
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