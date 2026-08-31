El salense Marcos Rodríguez, de Otero, se lleva el primer premio del Concurso de Sidra Caseru de Onís

El salense Marcos Rodríguez sigue cosechando buenos resultados con la sidra que elabora en su casa de Otero (Salas). En este caso, acaba de imponerse en el Concurso de Sidra Caseru de Onís. Se llevó el primer premio por delante de Ángela Fuentes, de Piloña, y Laura Sierra, de Villahormed.

Es el tercer reconocimiento que logra con la producción de este año. No en vano, el pasado abril logró el primer premio del concurso La Primer Sidre l'Añu, celebrado en Gijón y también llevó el primer premio en la Xornada de la sidra de Carbayín, en Siero.

"Estoy muy contento. Al concurso de Onís llevo viniendo muchos años y es difícil llegar a la final porque éramos casi cuarenta participantes", subraya Rodríguez, que cuenta los días para la cita salense, que tendrá lugar el 13 de septiembre. El año pasado logró la victoria en Salas y este año se fija el reto de quedar entre los tres primeros. "Así consigues el pase para el certamen regional de Villaviciosa", señala.

Buena cosecha

Marcos Rodríguez está contento con la cosecha de este año. Logró una producción de 1.100 litros, más que el año pasado y el resultado es bueno: "Aunque hagas lo mismo, nunca sale igual. Este año hace mejor vaso, es muy redonda, creo que muy correcta. Hacemos un gran esfuerzo todo el año y presta que salga bien". El productor salense cuenta con dos palos y el secundario también goza de mucho nivel, de hecho, en Onís no pasó a la final por un punto. "Lo llevé por colaborar con la organización y gustó", señala.

Desde la Asociación de Sidra Casera de Salas, de cuya directiva Marcos Rodríguez forma parte, han querido felicitar al salense. "Un reconocimiento enorme al trabajo, la dedicación y el cariño que Marcos pone cada año en la elaboración de su sidra y que, en esta ocasión, ha sido reconocido por un jurado en uno de los concursos de referencia de nuestra región", señala el colectivo.

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"Desde la Asociación de Sidra Casera de Salas queremos trasladarle nuestra más sincera enhorabuena por este merecidísimo premio. Y, sobre todo, nos alegra que una sidra elaborada en Salas vuelva a estar en lo más alto y que nuestros sidreros sigan llevando el nombre de nuestro concejo por toda Asturias", concluye el colectivo.