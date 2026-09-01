Salas alcanza su récord turístico con 4.596 visitantes este verano: "Está consiguiendo posicionarse como un destino turístico atractivo durante todo el año"
El concejo acumula 8.692 visitas hasta agosto, un 60,3 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado
Salas cierra el verano de 2026 con los mejores datos turísticos de su historia. Durante los meses de junio, julio y agosto, el concejo ha recibido 4.596 visitantes, según los datos recogidos en la Oficina de Turismo, lo que supone un incremento del 37,3 por ciento respecto al verano de 2025, cuando se registraron 3.347 visitantes.
Para el concejal de Turismo, Alejandro Bermúdez, estos datos "confirman que el trabajo que se está realizando desde el Ayuntamiento está dando resultados y que Salas está consiguiendo posicionarse como un destino turístico atractivo durante todo el año".
Por meses, en junio se contabilizaron 974 visitantes, un 114,5 por ciento más que en 2025, cuando se registraron 454 visitantes; en julio fueron 1.536, un 29,4 por ciento más; y agosto alcanza la cifra récord de los 2.086 visitantes, a falta de incorporar todavía los datos de la última jornada del mes, frente a los 1.706 del año pasado.
"Estos resultados se suman a una tendencia positiva mantenida durante todo el año", subraya Bermúdez, que recuerda que todos los meses de 2026 han superado los registros del mismo mes del año anterior, estableciendo récords históricos para cada mes.
De este modo, en el acumulado de enero a agosto, Salas alcanza ya los 8.692 visitantes, frente a los 5.422 del mismo periodo de 2025. Son 3.270 visitantes más, lo que representa un crecimiento del 60,3 por ciento. Destacando en los meses previos al verano los datos de abril y mayo, cuando Salas consiguió atraer a 1.465 y 1.194 visitantes, respectivamente.
"Detrás de estas cifras hay mucho trabajo y, sobre todo, la implicación de muchas personas: establecimientos turísticos, hostelería, comercio, asociaciones, empresas y vecinos. Desde el Ayuntamiento vamos a seguir apostando por la promoción, la mejora de nuestros recursos y la puesta en valor de todo aquello que hace especial a Salas", añadió Bermúdez.
Por su parte, el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, destacó que "estos datos son motivo de satisfacción, pero también una responsabilidad para seguir mejorando. El turismo es una oportunidad para generar actividad económica, empleo y nuevas oportunidades en nuestro concejo".
Hidalgo quiso hacer hincapié en "el trabajo conjunto que se está desarrollando desde el Ayuntamiento y con todos los sectores implicados" y aseguró que "no vamos a conformarnos con estos resultados; seguiremos trabajando para que Salas continúe creciendo como destino y para que este crecimiento turístico se traduzca en beneficios para todo el concejo".
Desde el Ayuntamiento se considera que el récord alcanzado este verano supone un importante respaldo a la estrategia turística desarrollada en los últimos años y anima al sector turístico del concejo a seguir trabajando en promoción, innovación, sostenibilidad y mejora de la experiencia de quienes visitan Salas.
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