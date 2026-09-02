Asturvania lleva a Salas su apuesta por unir Asturias y Transilvania a través del arte

Salas se convierte estos días en punto de encuentro para artistas de distintas procedencias y sensibilidades con la exposición colectiva "Expo Salas 2026", una muestra que reúne pintura y fotografía de ocho mujeres artistas y que pretende rendir homenaje al concejo y que tenía la idea de contribuir a dar visibilidad a su candidatura a Pueblo Ejemplar de Asturias 2026, que finalmente ha recaído en la Cofradía de Pescadores de Llanes.

La exposición, organizada por el Centro Cultural Balada y comisariada por Iulian Gabriel Neagu, conocido como Julián de Transilvania, reúne los trabajos de Amelia Encinas, Irene Macías, Aida Carral, Rocío Fernández, Vivisn Esteban, Alicia Klawinowska, Mónica López y Esther Rivera. Las obras recorren diferentes estilos y disciplinas dentro de la pintura y la fotografía, ofreciendo una muestra colectiva en la que cada artista aporta su propia mirada.

"Queremos que el arte sirva también para poner en valor los pueblos asturianos y generar vínculos entre los artistas y la gente que vive en ellos", explica el comisario de la exposición, que puede visitarse en el centro cultural “Juan Velarde” hasta el 15 de septiembre.

La iniciativa forma parte de la actividad de Asturvania, un colectivo artístico y cultural impulsado y coordinado por Iulian Gabriel que reúne a creadores vinculados a Asturias y Transilvania. El grupo trabaja con distintas disciplinas, entre ellas la pintura, la escultura, la fotografía y la literatura, y promueve exposiciones, encuentros y proyectos de intercambio cultural.

El Centro Cultural Balada, en Gijón, es uno de los principales espacios desde los que se desarrolla esta actividad. La entidad organiza exposiciones, presentaciones de libros, encuentros literarios, festivales y actividades musicales, además de proyectos destinados a favorecer el intercambio entre artistas y asociaciones.

Iulian Gabriel señala que, en Salas, “esa conexión entre territorios está representada especialmente por Anka Moldovan, artista hispano-rumana nacida en Transilvania y vinculada al concejo desde 2019”, quien participó en la inauguración de la exposición este lunes. "El arte puede superar fronteras y hacer que dos territorios diferentes se conviertan en un mismo espacio cultural", señala.

La exposición se enmarca así en el proyecto "Asturias y Transilvania Hermanadas", con el que el colectivo pretende estrechar la relación cultural entre ambos territorios mediante exposiciones, literatura, música, fotografía, turismo cultural e intercambios entre artistas y asociaciones. La idea es favorecer que creadores asturianos puedan llevar sus obras a Rumanía y que artistas transilvanos hagan lo propio en Asturias.

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La inauguración de "Expo Salas 2026" contó con la presencia del alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, y de la concejala de Cultura, Ana Pérez, que agradecieron poder contar con la muestra de arte en el concejo por unos días.