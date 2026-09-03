Los empresarios alertan de una caída de peregrinos en el Camino Primitivo y piden más promoción
La Asociación de Empresarios cifra el descenso en casi un 10%, mientras los Amigos del Camino aseguran que las pernoctaciones en los albergues municipales de Tineo y Borres han aumentado
La peregrinación a Santiago de Compostela afronta el final de la temporada alta y los empresarios del Camino Primitivo, que recorre el interior de Asturias desde Oviedo, apuntan a un descenso de caminantes "considerable". No obstante, la Asociación de Amigos del Camino de Santiago Astur-Galaico del Interior maneja unas cifras más positivas, a través de las pernoctaciones de los albergues municipales que gestionan en Tineo, donde se ha registrado un leve incremento de la llegada de caminantes. Dos lecturas que coinciden en que el perfil y la forma de recorrer la ruta están cambiando.
"Lo que venimos detectando por nuestros estudios fue una bajada de peregrinos en el Camino Primitivo este año bastante considerable", señala Manuel López, presidente de la Asociación de Empresarios del Camino Primitivo. La entidad no dispone de cifras propias, pero apunta a las estadísticas de la Oficina del Peregrino de Santiago, donde, según explica, la llegada por esta ruta habría caído "casi un 10 por ciento". El descenso, añade, se aprecia especialmente entre los peregrinos nacionales.
La percepción también se traslada a los alojamientos. "La tónica general es que este año fue más flojo", afirma López, que reconoce que los datos varían de unos establecimientos a otros. El descenso, según explica, se habría notado desde el inicio de la temporada y hasta julio, aunque durante el verano "se mantuvieron cifras del pasado año" con la llegada de más grupos de jóvenes y peregrinos nacionales.
El presidente de los empresarios admite que no conocen con certeza las causas. Entre las posibilidades apunta a que algunos peregrinos puedan estar esperando a realizar la ruta el año que viene, al coincidir con un Año Santo. Pero López pone el foco también en la necesidad de mantener e intensificar la promoción. "Nosotros hacemos la promoción que podemos", explica, aunque considera que "quizá se ha dado por hecho que el crecimiento de los últimos años continuaría por sí solo, pero estos datos nos dan un punto de reflexión", resume.
En este sentido, cree que sería necesaria una mayor implicación de las administraciones y los ayuntamientos en campañas de promoción del Camino Primitivo.
Frente a esta visión, Laureano García, presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago Astur-Galaico del Interior y de la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago del Principado de Asturias, ofrece un balance diferente. "A primeros de julio aproximadamente sí que hubo un pequeño descenso", explica, pero después se produjo una recuperación. En agosto, asegura, hubo "en torno a un 2 por ciento más" que el año anterior y, hasta el 31 de julio, el balance que maneja la asociación apunta a "un 3 o un 4 por ciento más". En concreto, señala que en los albergues públicos de Tineo y Borres se han registrado "más peregrinos que el año pasado".
García considera, no obstante, que los empresarios pueden estar percibiendo menos tránsito porque ha cambiado la forma de hacer el Camino. Los peregrinos "no hacen las etapas tradicionales" y "no son constantes en el camino", explica. La asociación también reconoce que existe una sensación general de menor tránsito en los caminos asturianos, aunque sitúa al Camino Primitivo entre los que más están creciendo.
Para García, más que promoción, lo que necesitan los caminos es más mantenimiento. García admite que "la promoción nunca viene mal", pero considera más importante que "el Camino esté bien mantenido, señalizado y que los albergues estén bien dotados, además de garantizar una atención al peregrino adecuada".
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