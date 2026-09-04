Allande rememora la historia de "Pinón de la Freita": el salense de raíces allandesas que se convirtió en leyenda

Pola de Allande recuperó recientemente el recuerdo de Jesús Pérez de Castro, "Pinón de la Freita" (1876-1934), un personaje que hace más de un siglo dejó su huella en buena parte del Occidente asturiano a través de la minería, la prensa, las tertulias y, sobre todo, sus versos y sus improvisaciones. Su figura está especialmente vinculada a Salas, donde nació, pero también a Allande, de donde procedía su familia y a Cangas del Narcea, donde desarrolló parte de su actividad minera.

El acto de tributo estuvo guiado por el cronista oficial de Allande, Armando Barredo, encargado de acercar al numeroso público presente la trayectoria de un hombre que, según explicó, fue "muy popular en todo el Occidente de Asturias". Barredo recordó que Pérez de Castro nació en Salas el 1 de abril de 1876, “aunque su relación con Cangas del Narcea fue tan estrecha que en algunos lugares se le atribuye erróneamente su nacimiento en este concejo”.

El vínculo con Allande está también en el propio nombre con el que alcanzó mayor fama. "Pinón de la Freita" fue uno de sus pseudónimos literarios y el término "Freita" hace referencia a la Fana la Freita, un accidente geográfico situado en Allande. Su padre, el guardia civil Manuel Pérez Lastra, era natural de Berducedo, mientras que su madre, Esperanza, era salense.

Su vida profesional tuvo varias vertientes. Fue piloto y facultativo minero y se dedicó a la localización de filones de distintos materiales. Barredo señala que su nombre aparece en los Boletines Oficiales de la Provincia de Oviedo durante el primer cuarto del siglo XX relacionado con concesiones mineras, en ocasiones como apoderado del empresario residente en Bilbao Agustín de Santisteban y Capetillo.

También dejó por escrito sus conocimientos sobre la minería occidental. Entre 1917 y 1925 publicó en la "Revista industrial-minera asturiana" una serie de artículos bajo el título "Contribución al estudio de la Geografía Minera del Occidente", un trabajo que, según Barredo, resulta "fundamental para entender la historia de esta parte de Asturias".

Pero si algo convirtió a "Pinón de la Freita" en un personaje recordado durante décadas fue su personalidad. Fue, en palabras del cronista, "un bohemio irreverente y deslenguado, de rima fácil y espontánea", habitual de tertulias y capaz de improvisar versos cargados de ingenio. Su fama se extendió por Grandas de Salime, Allande, Tineo, Cangas del Narcea, Somiedo y Salas, concejos que fueron escenario de sus andanzas y de sus conocidas ocurrencias.

Precisamente, esta faceta literaria fue la protagonista del homenaje celebrado en Pola de Allande. El artista Jordi Soler puso voz a cuatro de sus poemas, entre ellos una carta-poema dirigida al allandés Rafael Ronderos, de "Casa Viñas", en Peñaseita, un establecimiento centenario que continúa abierto.

El poema tiene además una historia propia. Se conservó oralmente en la familia y existe una grabación de su recital realizada por Virginia Ronderos, una de las protagonistas de los versos Esa grabación pudo verse durante el acto. Y la conexión familiar tuvo un último capítulo: Martín Pérez, biznieto de Virginia Ronderos, fue el encargado de cerrar el homenaje con varias canciones interpretadas con su gaita.

La relación de "Pinón" con la prensa fue otra de sus facetas. Barredo señala que escribió crónicas para el periódico cangués "El Distrito Cangués" y para el semanario moscón "La Justicia", entre otros medios.

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Su recuerdo sobrevivió a su muerte en 1934, en el Hospital Provincial de Oviedo. Hoy su nombre permanece en una calle de Salas.