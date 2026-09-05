Obstáculos, carreras y food trucks toman Salas este fin de semana con la Lobo Race
La competición reunirá a 326 participantes en su prueba absoluta y a otros 83 niños en la modalidad infantil
Salas se prepara para un fin de semana de carreras, obstáculos y gastronomía con una nueva edición de la Lobo Race, que se celebrará este fin de semana, 5 y 6 de septiembre. La prueba volverá a ser puntuable para la Liga Nacional AOCO y contará con 326 inscritos en su categoría absoluta.
La organización ha preparado nuevos obstáculos para esta edición, que sumará en total 35, repartidos en un recorrido de diez kilómetros, en el que los participantes tendrán que poner a prueba su resistencia. Esto será el domingo, pero la cita, que se celebra por tercer año, arrancará el sábado con la modalidad Lobo Race Kids, que reunirá a 83 niños.
La prueba infantil concentrará la actividad en el casco antiguo de Salas, con un recorrido adaptado a los más pequeños, con obstáculos y juegos. El objetivo, según señala la organización, es que los participantes "disfruten de una jornada de deporte, aventura y compañerismo".
La carrera compartirá protagonismo durante el fin de semana con la II Quedada de Food Trucks de Salas, organizada por la Comisión de Fiestas y que tendrá como escenario el Prao de las Fiestas. El espacio contará durante las dos jornadas con food trucks, barra, carpa, hinchables, música y bingo.
Bingo
La programación gastronómica comenzará el sábado a las 13.00 horas, con la apertura del recinto. A las 17.00 horas habrá bingo y a las 19.00 horas, sesión de DJ, con actividad prevista hasta medianoche aproximadamente.
El domingo, los food trucks volverán a abrir a las 13.00 horas y a las 13.30 horas habrá un vermú musical con el Dúo Eleven. La jornada continuará con bingo a las 17.00 horas y el cierre del recinto está previsto para las 23.00 horas.
La organización de la Lobo Race agradece a la Comisión de Fiestas la celebración del festival gastronómico como complemento a un fin de semana en el que la carrera y las actividades paralelas compartirán espacio en la villa salense.
Suscríbete para seguir leyendo
- Conmoción en El Fontán de Oviedo por la muerte de un conocido florista de 48 años que perdió la vida en un accidente de moto en Quirós
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de fundas de almohada estampadas más barato de mercado: transpirables y fáciles de limpiar
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el completo set de brochas de maquillaje más barato del mercado: de alta calidad y especialmente suaves
- Dos montañeros, colgados al enredarse las cuerdas cuando escalaban una pared en el Cares
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cama estampado más barato del mercado: transpirable y fácil de limpiar
- En crisis como la de Ceuta es mejor que haya un Gobierno progresista', defiende el ministro Bolaños en Oviedo
- El PSOE ya tiene candidato para intentar recuperar la Alcaldía de Mieres: Roberto Ardura encabezará la lista de los socialistas
- Muere un motorista de 48 años al caer por un desnivel cuando circulaba por el alto de La Cobertoria