Los "lobitos" toman Salas: la carrera de obstáculos infantil reúne a casi un centenar de pequeños deportistas

Salas se prepara para el día grande de la Lobo Race, la exitosa carrera de obstáculos que toma el centro de la villa salense. La jornada central será este domingo, pero ayer, tuvo lugar la cita infantil con nada menos que 83 niños. "Salió genial", celebra el organizador, David Pérez.

Los pequeños pudieron probar algunos de los obstáculos que toman la villa y con los que esta mañana disfrutarán los adultos. La prueba volverá a ser puntuable para la Liga Nacional AOCO y contará con 326 inscritos en su categoría absoluta.

Salidas escalonadas

La organización ha preparado nuevos obstáculos para esta edición, que sumará en total 35, repartidos en un recorrido de diez kilómetros, en el que los participantes tendrán que poner a prueba su resistencia. La salida del grupo "élite" será a las 10.30 horas, la categoría "Starter" comenzará a las 10.45 horas, mientras que la popular y equipos tomará la salida a las 11.00 horas. Por último, la última salida será la "Fun Race", a las 12.00 horas.

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De manera paralela, la Comisión de Fiestas de Salas ha organizado la segunda quedada de Food Trucks. La organización hace un balance positivo de la primera jornada y, hoy, domingo, los food trucks volverán a abrir a las 13.00 horas y a las 13.30 horas habrá un vermú musical con el Dúo Eleven. La jornada continuará con bingo a las 17.00 horas y el cierre del recinto está previsto para las 23.00 horas.