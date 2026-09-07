Triunfo de la extremeña Alba Cerro y del madrileño Dani Osma en Salas: "Es una gozada correr por vuestros montes"

Dice la extremeña Alba Cerro que merece la pena recorrer la distancia entre su casa y Salas para participar en la carrera de obstáculos Salas Lobo Race OCR (por sus siglas en inglés Obstacle Course Race). Ella fue la triunfadora femenina en la categoría "élite" y logró quitarse la "espinita" del año pasado cuando fue descalificada en el último obstáculo.

"Es una gozada correr por vuestros montes. Conocimos la carrera el año pasado y nos encantó", señala la bicampeona de Europa en su grupo de edad (30-34 años). Aplaude además la buena organización del club salense, capitaneado por David Pérez: "Nos tratan con mucho cariño y gestionan bien todo".

También puntúa con buena nota la cita el ganador masculino en la prueba absoluta, el madrileño Dani Osma. "Es muy buena carrera, a la gente le gusta mucho. También es muy exigente porque tenemos primero un trail de montaña y después de la paliza te encuentras con obstáculos que te ponen a prueba", señala el vencedor de una cita en la que participaron más de trescientos corredores llegados de diferentes puntos de España y también de la vecina Portugal.

David Pérez, al frente de la organización, hace un balance positivo: "Tuvimos demasiado calor, pero el balance es muy bueno". Además, se muestra encantado con la buena respuesta de los corredores. Como anécdota cuenta la historia de un sevillano que perdió el vuelo y compró un segundo billete para no perderse la cita.

Noticias relacionadas

"Son cosas que prestan y se agradecen, también la respuesta del Ayuntamiento y de la gente de Salas, que se porta muy bien con nosotros. Estamos muy contentos", concluye