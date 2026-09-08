Láneo estalla por la falta de cobertura: "No es normal que en el siglo XXI no se puede contactar con el 112 desde un móvil"

El pueblo de Láneo está harto de la inexistente cobertura móvil en el pueblo y alerta sobre las graves consecuencias que esta situación acarrea para la vida de las personas. El último incidente grave tuvo lugar hace quince días cuando un vecino sufrió una caída "desde una altura considerable", lo que le provocó un traumatismo craneoencefálico y cervical, además de desorientación. Pese a estar acompañado de su hija, la nula cobertura ralentizó la asistencia médica. "No es normal que en el siglo XXI no se puede contactar con el 112 desde un móvil", denuncia Carmen Gómez, portavoz de la Asociación de Cultura tradicional y desarrollo rural Láneo.

"Llevamos varios sustos y hasta aquí llegamos. Vamos a quemar todos los cartuchos para buscar una solución. No puede ser que la vida humana esté pendiente de una cobertura de móvil y de una llamada al 112 que no se puede realizar si no es desde un fijo", añade Gómez. Indica que la falta de cobertura afecta a la llegada de las ambulancias: "Es tremendo porque cuando llega la ambulancia al puente de Láneo, que es la entrada del pueblo, se queda sin cobertura de GPS. Así que los vecinos tienen que salir en su busca. Es muy gordo, ya no hablamos de teletrabajo o trámites burocráticos, hablamos de salvar una vida humana".

Volviendo al suceso de hace quince días, cabe precisar que la hija del accidentado pudo contactar por WhatsApp con Milagros Menéndez, una doctora residente en el pueblo. Ella, desde el teléfono fijo de su casa, llamó al 112. "Los operadores y el médico de Salas solicitaban el teléfono de la alertante para gestionar el suceso y enviar los recursos necesarios con la imposibilidad de comunicarse con ellos, incluso la ambulancia, una vez que llega al pueblo, no tiene cobertura y es necesario enviar a vecinos o ayudantes para que indiquen hacia donde se encuentra el suceso", señala la doctora.

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"El retraso en avisar por falta de red, sumado al tiempo de trayecto de las ambulancias hacia los núcleos rurales multiplica exponencialmente los riesgos de salud", añade la doctora. Esta profesional considera grave que "en pleno siglo XXI, pueblos de zonas rurales sigamos incomunicados por falta de cobertura móvil". Esta situación, añade, "pone en dificultad la gestión en caso de urgencias o emergencias sanitarias, situaciones que ya vivimos en varias ocasiones".