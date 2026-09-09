El grupo salense que salva la verbena del día grande de las fiestas de Ribadeo tras la espantada de Mägo de Oz

La prestigiosa banda madrileña "Mägo de Oz" iba a poner el broche de oro a las fiestas patronales de Ribadeo, villa lucense al otro lado de la ría del Eo. Sin embargo, las lluvias de este martes, 8 de septiembre, llevaron a la formación a cancelar su cita alegando que había "un río de agua" bajo el escenario y que en "esas condiciones" no podían actuar.

Con todo dispuesto para el concierto y la plaza abarrotada de público, muchos, seguidores de la banda que viajaron a la localidad lucense para presenciar la actuación, la organización contactó con el grupo que debía cerrar la noche, la orquesta asturiana D' Cano. Los de Salas, en plena cena, no dudaron en subirse al escenario y salvar la noche grande de las fiestas patronales ribadenses.

"Gracias por una actuación fantástica. Me alegro de que Mägo de Oz decidiese no tocar, porque nos lo pasamos muy bien con vosotros", señalan los seguidores en el perfil de Facebook de la formación salense. "Vosotros sí que sois magos", ironiza otro asistente. "Os merecéis un diez por cómo os portaisteis ayer en Ribadeo. Sois muy grandes. Lección de humildad a los Mägo de Oz", apunta otra persona y así decenas de mensajes. La propia Comisión de Fiestas de Ribadeo ha agradecido en los medios gallegos la respuesta de la formación asturiana.

"No es defendible"

Al otro lado del teléfono Iván Cano, líder de la formación salense, considera que "no es defendible" la reacción de Mägo de Oz. "Llovía, pero bajo mi punto de vista no como para no tocar. Es cierto que algo de agua entre siempre en el camión, pero hoy en día están preparados. Tocamos cien mil veces así y en peores condiciones", reflexiona Iván Cano, que siente lo ocurrido, sobre todo por aquellos seguidores de la banda que viajaron a Ribadeo para ver a la formación.

El concierto de Mägo de Oz, plato fuerte de la noche, debía empezar a las 11 y, una hora y media después, tocaría el turno al Grupo D'Cano. "Estábamos cenando cuando nos llamaron para ver si podíamos empezar. Nunca nos había pasado algo así por estas circunstancias", señala Cano. Con la comida en la garganta, se desplazaron al campo de la fiesta para empezar lo antes posible.

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"Lo que hicimos fue empezar lo más rápido posible para evitar que la gente se marchara porque estaba petado y la verdad es que muy bien", señala Cano. Deja claro que "no somos héroes, solo hicimos lo que hubiera hecho cualquiera". Como anécdota está el hecho de que los de Salas entonasen la popular "Fiesta Pagana", una de las canciones más conocidas de Mägo de Oz y pieza habitual en el repertorio de los salenses.