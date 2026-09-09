Mallecina mantiene viva su tradición cubana pese a la lluvia
Decenas de vecinos y visitantes honraron a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, en el Día de Asturias
Los vecinos de Mallecina, en Salas, cumplieron con la tradición de honrar a la Virgen de La Caridad del Cobre, patrona de Cuba, este martes Día de Asturias, puesto que la celebración de la patrona de la isla caribeña coincide en fecha con la festividad asturiana. La lluvia también alteró el orden de los actos, pero las decenas de vecinos y visitantes pudieron disfrutar de la procesión de la Virgen, que se adelantó para sortear la lluvia, y su posterior misa, en la que los asistentes que no pudieron entrar en la capilla tuvieron que abrir sus paraguas para seguir la celebración.
“La lluvia nos deslució la fiesta, pero la gente respondió, acudieron vecino y como siempre cubanos residentes en diferentes puntos de Asturias”, cuenta Mario Espina que lleva más de 20 años organizando esta peculiar celebración que había estado unos años sin celebrarse.
Todo el festejo, que incluye una comida popular, en la que participaron unas 200 personas, se suele celebrar al aire libre, pero en esta ocasión se tuvo que buscar una alternativa para sortear la lluvia. “Esta es la tercera vez que el tiempo nos obliga a marchar del campo en todos estos años, pero ya estamos pensando en comprar una carpa para el año que viene, para estar preparados frente a la lluvia, pero también para tener un espacio con sombra en los días soleados”, detalla Espina, que asegura que la capilla no solo atrae a mucha gente por su celebración, sino que a lo largo del año son muchas las personas, sobre todo con raíces en la isla caribeña, que se acercan a rezar a la Virgen de la Caridad del Cobre.
La llegada de la imagen a este rincón de Salas tiene como protagonista a un indiano que la trajo de Cuba llena de dinero y con la promesa de levantar una ermita en su honor si en la Aduana no descubrían lo que en su interior llevaba oculto. Lo consiguió y la ermita se construyó en 1949, por la familia “Pixares”, oriunda de Folgueras y que en La Habana era dueña de varios hoteles de lujo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cuatro sábanas de satén de lujo más baratas del mercado: para camas de gran tamaño
- La desgracia se ceba con Cerredo tras la muerte de dos jóvenes en un accidente de tráfico: 'Es muy duro
- Barbón cambiará la misa en Covadonga por un santuario en el Occidente para el Día de Asturias
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego cojines de sofá de antracita más barato del mercado: agradablemente suave gracias al acolchado de confort
- Rescatan en helicóptero a una mujer que estaba 'muy cansada y no podía seguir caminando' cerca del Urriellu, en Cabrales
- Revuelo en la playa de San Lorenzo, en Gijón: evacuan en ambulancia a un hombre de 79 años
- Ángel María Vilaboa, sacerdote avilesino, ya es el nuevo párroco de Cangas del Narcea en sustitución de Juan José Blanco
- El sacerdote Andrés Fernández se despide de la parroquia de Viesques entre regalos y dejando un legado 'de empatía y cariño' : “Nos volveremos a ver con el ascenso del Sporting”