Mallecina mantiene viva su tradición cubana pese a la lluvia

Los vecinos de Mallecina, en Salas, cumplieron con la tradición de honrar a la Virgen de La Caridad del Cobre, patrona de Cuba, este martes Día de Asturias, puesto que la celebración de la patrona de la isla caribeña coincide en fecha con la festividad asturiana. La lluvia también alteró el orden de los actos, pero las decenas de vecinos y visitantes pudieron disfrutar de la procesión de la Virgen, que se adelantó para sortear la lluvia, y su posterior misa, en la que los asistentes que no pudieron entrar en la capilla tuvieron que abrir sus paraguas para seguir la celebración.

“La lluvia nos deslució la fiesta, pero la gente respondió, acudieron vecino y como siempre cubanos residentes en diferentes puntos de Asturias”, cuenta Mario Espina que lleva más de 20 años organizando esta peculiar celebración que había estado unos años sin celebrarse.

Comida en Mallecina, Salas. / R. D. Á.

Todo el festejo, que incluye una comida popular, en la que participaron unas 200 personas, se suele celebrar al aire libre, pero en esta ocasión se tuvo que buscar una alternativa para sortear la lluvia. “Esta es la tercera vez que el tiempo nos obliga a marchar del campo en todos estos años, pero ya estamos pensando en comprar una carpa para el año que viene, para estar preparados frente a la lluvia, pero también para tener un espacio con sombra en los días soleados”, detalla Espina, que asegura que la capilla no solo atrae a mucha gente por su celebración, sino que a lo largo del año son muchas las personas, sobre todo con raíces en la isla caribeña, que se acercan a rezar a la Virgen de la Caridad del Cobre.

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La llegada de la imagen a este rincón de Salas tiene como protagonista a un indiano que la trajo de Cuba llena de dinero y con la promesa de levantar una ermita en su honor si en la Aduana no descubrían lo que en su interior llevaba oculto. Lo consiguió y la ermita se construyó en 1949, por la familia “Pixares”, oriunda de Folgueras y que en La Habana era dueña de varios hoteles de lujo.