"El nuevo polígono del Nonaya, en Salas, está en zona inundable", alerta la Coordinadora Ecoloxista

La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies considera que el nuevo polígono de Salas, el denominado "Nonaya Este" se ubicará, en gran parte, en un terreno inundable. En este sentido, la entidad solicita a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) que deniegue esta actuación en cuyo suelo se proyecto el gran centro de datos de Digital Valley Asturias.

La Coordinadora indica que la actual revisión del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y el Real Decreto de evaluación y gestión de los riesgos de inundación prevén "planificar más adecuadamente las zonas inundables, porque las inundaciones se ven intensificadas por el cambio climático". La futura norma, añade, "pretende evitar que siga aumentando la exposición de personas, bienes e infraestructuras al riesgo de inundación mediante una mejor ordenación del territorio".

Es por ello que en las zonas calificadas como de "flujo preferente", caso de parte de los terrenos del futuro polígono, se plantee "mantener el carácter rural de estos terrenos y limitar las actuaciones a las destinadas a la protección frente a inundaciones". Por eso, señala el presidente de la Coordinadora, Fructuoso Pontigo, "sería inaceptable que se autorizase un nuevo polígono en unos terrenos inundables como son una gran parte de la zona a urbanizar".

Oposición al centro de datos

Por otro lado, la Coordinadora recuerda que "numerosas organizaciones, como la Organización de las Naciones Unidas, han pedido frenar la expansión indiscriminada de los centros de datos que alimentan la IA, subrayando la necesidad de evaluar sus impactos antes de autorizar nuevas instalaciones".

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El debate regulatorio, añade Fructuoso Pontigo, "se está desplazando desde la mera protección de datos y la ética algorítmica, hacia una visión más amplia que incluye el consumo de recursos naturales y las emisiones asociadas a la IA". Por eso, a su juicio, "no deja de ser sorprendente el proyecto de un súper centro de datos, con la autorización del Gobierno de Asturias, en un polígono que no existe, sin agua para refrigerar, con energía que tendrá que venir de muy lejos".