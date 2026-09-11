Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

El Ayuntamiento de Salas reactiva el Servicio de Madrugadores en los tres colegios del concejo para el nuevo curso escolar

El servicio funcionará de lunes a viernes en horario matinal de 7.30 horas a 9.30 horas, permitiendo a las familias dejar a los escolares antes del inicio ordinario de las clases bajo la supervisión de personal cualificado

Imagen de archivo de una actividad infantil en Salas.

Imagen de archivo de una actividad infantil en Salas.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

T. Cascudo

Salas

El Ayuntamiento de Salas vuelve a poner en marcha el Servicio de Madrugadores con motivo del inicio del nuevo curso lectivo, una medida orientada a facilitar la conciliación laboral y familiar dentro del marco del Plan Corresponsables. El programa, subvencionado por el Consistorio, está operativo desde el primer día de colegio.

Según la información facilitada por el Ayuntamiento, la iniciativa cubre todos los centros educativos de educación infantil y primaria del municipio, es decir afecta a los escolares del colegio Chamberí, de la villa de Salas, pero también a los del colegio de Cornellana y el colegio rural Eugenia Astur, con sede principal en La Espina.

El servicio funcionará de lunes a viernes en horario matinal de 7.30 horas a 9.30 horas, permitiendo a las familias dejar a los escolares antes del inicio ordinario de las clases bajo la supervisión de personal cualificado.

Noticias relacionadas

La prestación cuenta con la subvención del Ayuntamiento de Salas, que financia más de la mitad del servicio. Para consultar las distintas franjas horarias disponibles, tarifas y formalizar las inscripciones, el consistorio ha habilitado el teléfono de atención e información 672 178 470.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por llegar al semáforo a la velocidad adecuada, frenar, pero no fijarse en la nueva S-991c: la Guardia civil extrema la vigilancia
  2. Hasta cuatro estafados en Asturias por venta de vehículos: un grupo de bilbaínos se lleva los coches, pero no hace efectivas las transferencias y falsifica los papeles para revenderlos
  3. Multado con 200 euros pese a circular a la velocidad correcta en carretera pero llevar la ventanilla abierta: la Guardia civil extrema la vigilancia
  4. La DGT explica porqué los conductores nacidos entre 1956 y 1961 no van a poder renovar el permiso de conducir a partir en 2027: se endurece la norma
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente y barato del mercado: genera un flujo de aire más fuerte que los secadores de pelo convencionales
  6. El pueblo de Oviedo que exige el traslado de la parada del bus al Instituto, que está a 1,6 kilómetros de las casas: 'Luego se habla de conciliación
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el juego de lámparas de pie de luz cálida más baratas del mercado: luz ambiental adicional con selección de color
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la aspiradora sin bolsa más potente y barata del mercado: garantiza una limpieza profunda del polvo

Ángel Fernández Artime, el cardenal que es "uno más" en Luanco

Ángel Fernández Artime, el cardenal que es "uno más" en Luanco

Avilés abraza la llegada de la Nebrija: "Los universitarios rejuvenecerán la ciudad, le darán movimiento y abrirán nuevas oportunidades"

Avilés abraza la llegada de la Nebrija: "Los universitarios rejuvenecerán la ciudad, le darán movimiento y abrirán nuevas oportunidades"

Las obras del nuevo edificio de Emile Robin avanzan a buen ritmo tras darse por desaparecida la fontana de los Figueroa

Las obras del nuevo edificio de Emile Robin avanzan a buen ritmo tras darse por desaparecida la fontana de los Figueroa

El Principado justifica la compra del taller Barros destacando que se crearán más de 400 empleos e Indra señala que "es el momento de sentarse a analizar" el alquiler

El Principado justifica la compra del taller Barros destacando que se crearán más de 400 empleos e Indra señala que "es el momento de sentarse a analizar" el alquiler

Los baches en el camino de Adrián Barbón

De buena noticia a fracaso, los partidos en la Junta General discrepan sobre la operación de compra pública del taller de Barros

De buena noticia a fracaso, los partidos en la Junta General discrepan sobre la operación de compra pública del taller de Barros

Los 10 kilómetros nocturnos de Gijón vuelven con fuerza: agotados los 1.252 dorsales disponibles

Los 10 kilómetros nocturnos de Gijón vuelven con fuerza: agotados los 1.252 dorsales disponibles

La tira y afloja del viernes, 11 de septiembre de 2026

La tira y afloja del viernes, 11 de septiembre de 2026
Tracking Pixel Contents