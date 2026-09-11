El Ayuntamiento de Salas reactiva el Servicio de Madrugadores en los tres colegios del concejo para el nuevo curso escolar
El servicio funcionará de lunes a viernes en horario matinal de 7.30 horas a 9.30 horas, permitiendo a las familias dejar a los escolares antes del inicio ordinario de las clases bajo la supervisión de personal cualificado
El Ayuntamiento de Salas vuelve a poner en marcha el Servicio de Madrugadores con motivo del inicio del nuevo curso lectivo, una medida orientada a facilitar la conciliación laboral y familiar dentro del marco del Plan Corresponsables. El programa, subvencionado por el Consistorio, está operativo desde el primer día de colegio.
Según la información facilitada por el Ayuntamiento, la iniciativa cubre todos los centros educativos de educación infantil y primaria del municipio, es decir afecta a los escolares del colegio Chamberí, de la villa de Salas, pero también a los del colegio de Cornellana y el colegio rural Eugenia Astur, con sede principal en La Espina.
El servicio funcionará de lunes a viernes en horario matinal de 7.30 horas a 9.30 horas, permitiendo a las familias dejar a los escolares antes del inicio ordinario de las clases bajo la supervisión de personal cualificado.
La prestación cuenta con la subvención del Ayuntamiento de Salas, que financia más de la mitad del servicio. Para consultar las distintas franjas horarias disponibles, tarifas y formalizar las inscripciones, el consistorio ha habilitado el teléfono de atención e información 672 178 470.
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