El gran centro de datos de Salas inicia su tramitación estratégica ante el Principado: “Demuestra que el promotor va en firme”, asegura Barbón

El proyecto Digital Valley Asturias para implantar un gran centro de datos en Salas comienza a materializarse. Ha solicitado al gobierno del Principado de Asturias su tramitación como Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER), que implica dar prioridad a la inversión y agilizar los trámites. Una petición que será evaluada por la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación (Sekuens).

El anuncio se realizó en una visita al terreno donde está prevista su instalación, en el futuro polígono del Nonaya en Salas, en la que participaron el presidente del Principado, Adrián Barbón, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez; el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, y el director de Sekuens, David González; así como el socio director de Digital Valley, Armando Layna.

Adrián Barbón hizo hincapié en que el paso dado con la solicitud del PIER es “una declaración de certezas y demuestra que el promotor va en firme”. Además, reivindicó la importancia del proyecto tanto para el concejo de Salas, pero también para todo el Suroccidente y Asturias.

En este sentido, el presidente del Principado destacó el impacto económico y en la generación de empleo que la inversión tendrá en la región. Según el informe encargado por los promotores a la consultora Price Waterhouse Coopers, se estima que Digital Valley generará 1.318 empleos anuales entre puestos directos, indirectos e inducidos. También calcula que el proyecto aportará 4.177 millones al producto interior bruto (PIB) autonómico durante veinte años y generará un beneficio fiscal acumulado de 753 millones. De esta última cantidad, 26,4 millones corresponderían a ingresos fiscales para el concejo de Salas durante la fase de construcción.

Asimismo, Barbón quiso transmitir “seguridad y tranquilidad” a la ciudadanía en cuanto a las dudas medio ambientales que genera el proyecto. “Los centros de datos han cambiado por completo, me refiero al consumo de agua, incluso aquí está previsto producir energía”, enfatizó Barbón que valoró “la seriedad del proyecto” y ahondó en que la tramitación del PIER “garantiza que se cumplan todo tipo de criterios”.

Por su parte, el socio director de Digital Valley, Armando Layna, insistió en que el proyecto “minimiza el consumo de agua y las residuales, a las que se da una segunda vida aprovechando el calor, que se destina a distintos procesos”.

Armando Layna también hizo referencia a las dudas planteadas por la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies sobre los terrenos en los que se proyecta el polígono y, por tanto, el centro de datos. Los ecologistas denuncian que se está proyectando en una zona inundable. Sin embargo, Armando Layna aclaró que antes de llegar a Salas se han analizado durante tres años diferentes ubicaciones y pregunta: “¿Creéis que una infraestructura milmillonaria la diseñaríamos para que se alojara en una zona inundable?”.

La inversión que prevé realizar la empresa promotora, Sales For You Consulting (S4U), asciende a 1.226 millones de euros, que se ejecutará en dos fases, y Armando Layna pone el énfasis en que “esto no es un proyecto regional, es un proyecto de país y ha coincidido que Salas tiene la ubicación ideal”.

La previsión de la empresa a partir de ahora es ir desarrollando en los próximos meses un anteproyecto “fiel a la demanda del sector de la digitalización” y calcula que en el mes de junio de 2027 podría comenzar la actividad de cosntrucción en el solar donde se construirá el equipamiento. Además, Layna detalló que más allá de un centro de datos será un “campus tecnológico”, dedicado al procesamiento, almacenamiento y gestión de datos, pero que además generará “un ecosistema de empresas, de oficios y capacidades que irán aflorando poco a poco”.

En la cita también estuvo presente el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, entidad que participó en las gestiones para la implantación del proyecto. Paniceres considera que “situará a Asturias y al occidente de la región en una posición destacada dentro del ecosistema tecnológico y de infraestructuras digitales de España” y confía en que se convierta en “un importante motor de actividad económica”.

El proyecto Digital Valley Asturias prevé ocupar una superficie de 154.584 metros cuadrados. De esa extensión, 46.865 corresponderán a equipamientos, mientras que un 28% del ámbito se reservará para zonas verdes. El recinto contará también con 375 plazas de aparcamiento.