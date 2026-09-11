Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

El Principado licita la mejora de la carretera de Priero a Las Centiniegas, una obra largamente esperada en Salas

El montante de licitación es de 365.949 euros y tendrá cuatro meses de plazo

Estado de la vía.

Estado de la vía. / R. T. C.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

T. Cascudo

Salas

Paso clave para la reparación de la carretera que une las localidades salenses de Priero y Las Centiniegas, un vial en muy mal estado y cuyo arreglo reivindican los vecinos y el Ayuntamiento de Salas desde hace años. Pues bien, la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias acaba de licitar la obra en 365.949 euros.

Esta mejora de la denominada formalmente SL-5 afectará a un tramo de 1,1 kilómetros, entre Las Centiniegas y Priero, que será renovado de manera integral. "Se mejorará el ancho de la plataforma y se sustituirá el firme. El plazo previsto para ejecutar las obras es de 4 meses y las empresas interesadas en presentar ofertas podrán hacerlo hasta el 23 de septiembre", señalan desde Movilidad.

"El proyecto prevé una mejora del ancho y la capacidad de la plataforma y mejoras en los sistemas de drenaje de la vía", apuntan desde la Administración. También está previsto renovar el firme en todo el tramo y reforzar la seguridad mediante la instalación de barreras de seguridad, señales verticales, balizas en la curvas y marcas al borde de calzada.

El Principado asumió el pasado otoño la titularidad de este tramo de la SL-5, después de que el Ayuntamiento de Salas tramitará su cesión. La carretera SL-5 conecta la carretera N-634, en las proximidades de La Peña, con la AS-369 Salas-Pravia, en la localidad de Prieiru.

Noticias relacionadas

Vecinos y Ayuntamiento denunciaron en numerosas ocasiones el mal estado del tramo, que soporta bastante tráfico en general y, especialmente, de vehículos pesados.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por llegar al semáforo a la velocidad adecuada, frenar, pero no fijarse en la nueva S-991c: la Guardia civil extrema la vigilancia
  2. Hasta cuatro estafados en Asturias por venta de vehículos: un grupo de bilbaínos se lleva los coches, pero no hace efectivas las transferencias y falsifica los papeles para revenderlos
  3. Multado con 200 euros pese a circular a la velocidad correcta en carretera pero llevar la ventanilla abierta: la Guardia civil extrema la vigilancia
  4. La DGT explica porqué los conductores nacidos entre 1956 y 1961 no van a poder renovar el permiso de conducir a partir en 2027: se endurece la norma
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente y barato del mercado: genera un flujo de aire más fuerte que los secadores de pelo convencionales
  6. El pueblo de Oviedo que exige el traslado de la parada del bus al Instituto, que está a 1,6 kilómetros de las casas: 'Luego se habla de conciliación
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el juego de lámparas de pie de luz cálida más baratas del mercado: luz ambiental adicional con selección de color
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la aspiradora sin bolsa más potente y barata del mercado: garantiza una limpieza profunda del polvo

La restitución de la pasarela de Espineo, destrozada por una riada en 2019, ya está en marcha (y la obra conllevará cortes de tráfico en el Corredor del Aller)

La restitución de la pasarela de Espineo, destrozada por una riada en 2019, ya está en marcha (y la obra conllevará cortes de tráfico en el Corredor del Aller)

Así es el síndrome de las piernas inquietas, la enfermedad que no deja descansar y afecta a millones de españoles sin saberlo

Así es el síndrome de las piernas inquietas, la enfermedad que no deja descansar y afecta a millones de españoles sin saberlo

Ángel Fernández Artime, el cardenal que es "uno más" en Luanco

Ángel Fernández Artime, el cardenal que es "uno más" en Luanco

Avilés abraza la llegada de la Nebrija: "Los universitarios rejuvenecerán la ciudad, le darán movimiento y abrirán nuevas oportunidades"

Avilés abraza la llegada de la Nebrija: "Los universitarios rejuvenecerán la ciudad, le darán movimiento y abrirán nuevas oportunidades"

Las obras del nuevo edificio de Emile Robin avanzan a buen ritmo tras darse por desaparecida la fontana de los Figueroa

Las obras del nuevo edificio de Emile Robin avanzan a buen ritmo tras darse por desaparecida la fontana de los Figueroa

El Principado justifica la compra del taller Barros destacando que se crearán más de 400 empleos e Indra señala que "es el momento de sentarse a analizar" el alquiler

El Principado justifica la compra del taller Barros destacando que se crearán más de 400 empleos e Indra señala que "es el momento de sentarse a analizar" el alquiler

Los baches en el camino de Adrián Barbón

De buena noticia a fracaso, los partidos en la Junta General discrepan sobre la operación de compra pública del taller de Barros

De buena noticia a fracaso, los partidos en la Junta General discrepan sobre la operación de compra pública del taller de Barros
Tracking Pixel Contents