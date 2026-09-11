El Principado licita la mejora de la carretera de Priero a Las Centiniegas, una obra largamente esperada en Salas

Paso clave para la reparación de la carretera que une las localidades salenses de Priero y Las Centiniegas, un vial en muy mal estado y cuyo arreglo reivindican los vecinos y el Ayuntamiento de Salas desde hace años. Pues bien, la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias acaba de licitar la obra en 365.949 euros.

Esta mejora de la denominada formalmente SL-5 afectará a un tramo de 1,1 kilómetros, entre Las Centiniegas y Priero, que será renovado de manera integral. "Se mejorará el ancho de la plataforma y se sustituirá el firme. El plazo previsto para ejecutar las obras es de 4 meses y las empresas interesadas en presentar ofertas podrán hacerlo hasta el 23 de septiembre", señalan desde Movilidad.

"El proyecto prevé una mejora del ancho y la capacidad de la plataforma y mejoras en los sistemas de drenaje de la vía", apuntan desde la Administración. También está previsto renovar el firme en todo el tramo y reforzar la seguridad mediante la instalación de barreras de seguridad, señales verticales, balizas en la curvas y marcas al borde de calzada.

El Principado asumió el pasado otoño la titularidad de este tramo de la SL-5, después de que el Ayuntamiento de Salas tramitará su cesión. La carretera SL-5 conecta la carretera N-634, en las proximidades de La Peña, con la AS-369 Salas-Pravia, en la localidad de Prieiru.

Noticias relacionadas

Vecinos y Ayuntamiento denunciaron en numerosas ocasiones el mal estado del tramo, que soporta bastante tráfico en general y, especialmente, de vehículos pesados.