El Principado licita la mejora de la carretera de Priero a Las Centiniegas, una obra largamente esperada en Salas
El montante de licitación es de 365.949 euros y tendrá cuatro meses de plazo
Paso clave para la reparación de la carretera que une las localidades salenses de Priero y Las Centiniegas, un vial en muy mal estado y cuyo arreglo reivindican los vecinos y el Ayuntamiento de Salas desde hace años. Pues bien, la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias acaba de licitar la obra en 365.949 euros.
Esta mejora de la denominada formalmente SL-5 afectará a un tramo de 1,1 kilómetros, entre Las Centiniegas y Priero, que será renovado de manera integral. "Se mejorará el ancho de la plataforma y se sustituirá el firme. El plazo previsto para ejecutar las obras es de 4 meses y las empresas interesadas en presentar ofertas podrán hacerlo hasta el 23 de septiembre", señalan desde Movilidad.
"El proyecto prevé una mejora del ancho y la capacidad de la plataforma y mejoras en los sistemas de drenaje de la vía", apuntan desde la Administración. También está previsto renovar el firme en todo el tramo y reforzar la seguridad mediante la instalación de barreras de seguridad, señales verticales, balizas en la curvas y marcas al borde de calzada.
El Principado asumió el pasado otoño la titularidad de este tramo de la SL-5, después de que el Ayuntamiento de Salas tramitará su cesión. La carretera SL-5 conecta la carretera N-634, en las proximidades de La Peña, con la AS-369 Salas-Pravia, en la localidad de Prieiru.
Vecinos y Ayuntamiento denunciaron en numerosas ocasiones el mal estado del tramo, que soporta bastante tráfico en general y, especialmente, de vehículos pesados.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por llegar al semáforo a la velocidad adecuada, frenar, pero no fijarse en la nueva S-991c: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Hasta cuatro estafados en Asturias por venta de vehículos: un grupo de bilbaínos se lleva los coches, pero no hace efectivas las transferencias y falsifica los papeles para revenderlos
- Multado con 200 euros pese a circular a la velocidad correcta en carretera pero llevar la ventanilla abierta: la Guardia civil extrema la vigilancia
- La DGT explica porqué los conductores nacidos entre 1956 y 1961 no van a poder renovar el permiso de conducir a partir en 2027: se endurece la norma
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente y barato del mercado: genera un flujo de aire más fuerte que los secadores de pelo convencionales
- El pueblo de Oviedo que exige el traslado de la parada del bus al Instituto, que está a 1,6 kilómetros de las casas: 'Luego se habla de conciliación
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el juego de lámparas de pie de luz cálida más baratas del mercado: luz ambiental adicional con selección de color
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la aspiradora sin bolsa más potente y barata del mercado: garantiza una limpieza profunda del polvo