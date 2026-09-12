La Espina se prepara para su Gran Feria de Covadonga, aunque este año con la ausencia del ganado vacuno

La localidad salense de La Espina acoge este domingo su Gran Feria de Covadonga, una cita clase en el calendario ferial del concejo. "Las perspectivas son buenas, aunque este año, por las restricciones sanitarias, no contaremos con ganado vacuno, pero sí esperamos caballos, ovejas y cabras", señala el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo.

En el concejo, añade el primer edil, "contamos con ganaderías con muy buen ganado y espero que haya muy buena afluencia". La cita se celebra junto al recinto ferial de La Espina. En el campo anexo se ubica el ganado, mientras que en la calle paralela se instalan los numerosos puestos de venta que animan la cita.

El año pasado tuvo lugar en sábado, pero este año se celebra el domingo 13 coincidiendo con otra gran cita del concejo: el certamen de sidra casera.

Ayudas a los ganaderos

Precisamente este viernes, en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) se publicó una resolución del consistorio dando cuenta de las subvenciones habilitadas para la asistencia y participación en la Feria de Covadonga. "Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones los ganaderos individuales o sociedades civiles procedentes de cualquier punto del territorio regional del Principado de Asturias, cumpliendo la normativa sanitaria vigente en el momento de celebración de la Feria", señala la resolución.

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El Consistorio dispone de una partida de 1.500 euros para ayudar a los ganaderos que acudan a la cita. "El abono de la subvención se realizará en un solo pago tras la comprobación de que se cumplen todos los requisitos para ser beneficiario de la misma, una vez finalizada la feria", señala el Ayuntamiento.