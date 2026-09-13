Salas se cita con la sidra este domingo: 20 llagares participantes en el concurso y Carreño como concejo invitado

La Asociación de Sidra Casera de Salas tiene todo listo para celebrar, hoy, domingo, la gran cita sidrera del concejo. El Concurso de Sidra Casera de Salas alcanza su sexta edición con más participación que nunca y algunas novedades. Contará con veinte participantes (dos más que el año pasado) y estrenan la figura del concejo invitado. El primero será Carreño que, a través de la asociación local de la sidra, ofrecerá un puesto con la degustación de sus productos.

El concurso comenzará a las 11.00 horas y se prolongará hasta las 14.30 horas, cuando se desvelarán los premiados de esta edición. La gente podrá adquirir un vaso conmemorativo, que les permitirá probar las sidras a concurso y también hacer las votaciones pertinentes. También se habilitará un puesto de comida a cargo de los chavales del instituto Valdés-Salas, que recaudarán fondos para su viaje de estudios.

Otra novedad de esta sexta edición es el homenaje al llagarero socio de mayor y menor edad. En el primer caso, el homenajeado será Isidro Álvarez, de La Sala; mientras que el galardón al más joven será para Tomás Ramón, del pueblo de Linares.

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El colectivo organizador lo tiene todo a punto y confía en que todo salga a pedir de boca y la plaza de la colegiata se vuelva a llenar de gente para disfrutar de la gente y de una jornada de convivencia en torno a la bebida reina en Asturias.