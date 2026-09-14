Salas brinda por la sidra casera: calidad, lleno y una cita que crece cada año y esta vez premió el trabajo de Evaristo García, de Casa Félix

Salas volvió a convertirse en punto de encuentro para los amantes de la bebida asturiana por excelencia durante una nueva edición del concurso de sidra casera, una jornada que cumplió las expectativas tanto por la respuesta del público como por el nivel alcanzado en la competición. La céntrica plaza de la Colegiata presentó un gran ambiente durante toda la mañana. Buena prueba de ello fue la acogida de la venta de los vasos conmemorativos: se vendieron los 500 que la asociación de sidreros locales puso a disposición del público "en tiempo récord".

En esta edición, se llevó el premio del público el Llagar Llerina, de Cornellana. El ganador del concurso con jurado oficial fue Evaristo Rodríguez, de Casa Félix,en Villarmor, y el segundo y tercer premio recayó en Casa El Cruzo, de Otero (ganador del año pasado), y Casa Víctor, de Las Gallinas, respectivamente. Serán lo que representen a Salas en el concurso de ámbito regional que se celebrará en Villaviciosa.

El presidente del jurado del concurso oficial, Abraham Castellanos, destacó especialmente la calidad de las elaboraciones presentadas este año. La final reunió cinco o seis sidras de notable nivel y, según explicó, "hubo dos que sobresalieron especialmente y que podían haberse llevado perfectamente el primer premio".

La igualdad fue una de las características de la fase definitiva del certamen, con una segunda clasificada muy próxima a la vencedora y con el resto de finalistas mostrando también un nivel muy similar.

Sira Fernández muestra uno de los vasos de sidra del concurso. / Ana M. Serrano

Para Castellanos, el resultado demuestra el cuidado con el que los productores caseros afrontan todo el proceso de elaboración. "Se notaba el mimo que ponen los cosecheros a la hora de elaborar las sidras", aseguró. Un trabajo que conoce de cerca por su colaboración en talleres relacionados con la sidra y el escanciado y que, a su juicio, tiene detrás "muchas horas de dedicación durante todo el año".

"Son gente que trabaja muy duro y que se esfuerza mucho para hacer muy buenas sidras. Y los resultados se notan en el concurso", añadió el presidente del jurado

Más allá de la competición, la jornada dejó también una excelente imagen en las calles de Salas. "Es un espectáculo ver la plaza llena", resumió Castellanos, que destacó además unas condiciones meteorológicas que acompañaron a la celebración: "Salió el sol y la verdad es que no se puede pedir más para una fiesta".

Una cita que gana público cada año

La satisfacción era compartida entre los integrantes de la organización. Daniel Castro, vecino de Salas, colaborador de la asociación y escanciador por un día, calificó la mañana como "muy animada" y destacó el crecimiento que experimenta la cita edición tras edición.

"Cada año hay más gente, más público, y se agradece", afirmó. Marcos Rodríguez, de la asociación de sidreros de Salas, mostró la satisfacción de la organización por la respuesta obtenida. "Fue una edición con mucha gente", explicó.

El objetivo es continuar consolidando el encuentro y conseguir que cada vez más personas descubran en Salas esta celebración ligada a uno de los productos más representativos de Asturias. Rodríguez incidió en la importancia de seguir promocionando la cita," desplazándose a otros lugares, hablando con la gente y dando a conocer una iniciativa que busca atraer público también hacia el occidente asturiano".

"Al final, lo que queremos es que venga la gente aquí, a Salas", señaló.

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El escanciado volvió a ser otro de los elementos inseparables de la fiesta. Este servicio acompañó de forma gratuita para los asistentes la jornada. Los vecinos bebieron a ciegas para poder participar en el concurso popular. No quedó ni una botella de sidra.