"La sidra es un misterio": los 35 años de paciencia de Evaristo Rodríguez, de Casa Félix de Villamor, hasta saborear el primer premio del concurso de sidra casera de Salas

La sidra tiene mucho de trabajo, pero también de incertidumbre. Por muchos años que pasen y por mucho que uno crea conocer el proceso, "nunca hay dos elaboraciones exactamente iguale"s. "La sidra tiene misterio. No sabes cuándo va a salir bien ni cuánto", resume Evaristo Rodríguez, natural Villamor y de 70 años, y quien acaba de proclamarse ganador del sexto concurso de sidra casera de Salas después de 35 años dedicado a esta afición.

Todo comenzó casi por casualidad. Fue un amigo de Setienes, en Valdés, concejo en el que vivía entonces, quien hace más de tres décadas le animó a probar. Quería saber cómo se hacía aquello y qué se sentía elaborando la sidra con sus propias manos. Probó y ya no paró.

Vivió en Luarca.También en Almuña (su mujer, María del Carmen Méndez, es de Casa Manolita) y acabó su etapa laboral en Oviedo. Después de jubilarse tras toda una vida ligada al sector del transporte, se instaló en Villamor, en el concejo de Salas.

Allí tiene ahora su propia pomarada, con alrededor de un centenar de árboles que requieren cuidados durante todo el año. Porque, insiste, "para obtener una buena sidra hay que empezar mucho antes de que la manzana llegue al llagar".

"Los árboles hay que cuidarlos con mimo", explica. Ese mismo cuidado se traslada después a todo el proceso. A primeros de noviembre llega el momento de recoger la manzana. No sirve cualquiera ni tampoco cualquier momento. "Hay que esperar a que esté en su punto, sacudir los árboles, recoger el fruto y llevarlo al llagar". Después toca "lavarlo bien, dejarlo secar, pasarlo por el molino, triturarlo y prensarlo.

"No puedes dejarla sola"

Y ahí no termina el trabajo. Más bien empieza otra etapa. La sidra fermentará durante varios meses antes de poder embotellarse, normalmente entre marzo y abril. Durante ese tiempo exige vigilancia y constancia. "No la puedes dejar sola. Estás pendiente todo el año", asegura. Para él, una buena sidra se hace con tres ingredientes que no aparecen en ninguna receta: "Trabajo, mimo y constancia".

Un momento del concurso de sidra casera de Salas. / Ana M. Serrano

Ha probado a repetir el proceso en diferentes lugares y circunstancias, intentando hacer las cosas de una forma similar, pero el resultado "nunca es idéntico". Esa imprevisibilidad forma parte, precisamente, de lo que más le atrae. "Un año sale de una manera y al siguiente puede ser distinta", dice. Hay que buscar el equilibrio, ese punto de acidez adecuado y conseguir que reúna todas las condiciones necesarias. "Unas veces sale y otras no. Esta vez salió", señal.

Un premio dedicado a su padre y a su primo

Y salió "especialmente bien". Se había presentado al concurso de sidra casera de Salas en cada una de sus seis ediciones, pero hasta ahora nunca había conseguido hacerse con el primer premio. El reconocimiento llegó este año y lo hizo acompañado de sentimientos encontrados.

Está satisfecho por el premio, pero también emocionado al recordar a dos de las personas que más le ayudaron a mantener viva esta afición y que fallecieron en el último año: su padre, Celestino Rodríguez, de Villamor, y su primo Alberto Rodríguez, también de Villamor. A ellos dedica especialmente el reconocimiento. "Me acuerdo de los que me ayudaban. Se lo dedico a ellos porque se lo merecen", cuenta y se emociona.

En estas tres décadas y media también ha cambiado mucho su forma de elaborar. Empezó de una manera casi artesanal, con una corchadora y una pipa de madera. Hoy trabaja con un depósito de acero inoxidable del que pueden salir unas 600 botellas. No hay negocio detrás. La sidra se queda cerca: la reparte entre amigos, la comparte y, sobre todo, la disfruta.

Proteger una tradición

Evaristo Rodríguez defiende también la necesidad de proteger esta tradición. "Es algo muy nuestro", afirma. Considera que la sidra lleva muchos años formando parte de la identidad de Asturias y que es necesario seguir colaborando para que no se pierdan ni las pomaradas ni el conocimiento ligado a ellas. Y observa con satisfacción que en Salas "cada vez hay más personas interesadas en elaborar su propia sidra".

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Ahora septiembre avanza y la vista vuelve a estar puesta en noviembre. Entonces comenzará otra vez la recogida "y arrancará un nuevo ciclo", advierte orgulloso. Espera año entero de trabajo para volver a disfrutar de algo que, como él mismo dice, "nos une y es tan nuestro".