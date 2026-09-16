De jugar en la Unión Deportiva La Espina a dirigir el equipo: El reto del tinetense Noé G. Espada en la localidad salense

La Unión Deportiva La Espina ya tiene nuevo técnico y ha resuelto el vacío en su banquillo apostando por una solución interna tras un accidentado arranque de pretemporada. El curso había comenzado bajo las órdenes de Marcos Blanco, pero el técnico decidió desvincularse del club a los pocos días de iniciar el trabajo debido a "diferencias de visión y objetivos respecto al proyecto deportivo".

Ante esta inesperada salida, la directiva ha optado por confiar las riendas a Noé García Espada (Tineo, 1983), quien defendió la camiseta del equipo sobre el terreno de juego durante la última temporada y demostró un notable liderazgo en el vestuario, pasando ahora directamente del césped a la banda.

El nuevo míster asume el reto avalado por una dilatada trayectoria deportiva y una contrastada formación táctica, respaldada por la Licencia Pro de la UEFA. García Espada, señala el club, suma "más de dos décadas de experiencia dirigiendo en todas las categorías del fútbol base y ya estuvo al frente del primer equipo del CD Tineo", entidad en la que también forjó su leyenda como jugador al militar allí durante dieciocho temporadas.

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Su bagaje como futbolista incluye además una etapa en Tercera División con el CD Praviano y una incursión en la pista con La Aldea-Alvemaco FS. Con su designación, La Espina reconduce su preparación apostando por el conocimiento de la casa y la experiencia para afrontar el próximo curso competitivo.