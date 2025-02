Los cuentos de la buena pipa

Los que, dentro de nuestra juventud, vamos siendo un poco menos jóvenes, posiblemente recordemos con agrado, cuando de niños, nuestros mayores nos contaban el cuento de La Buena Pipa: "¿Quieres que te cuente el cuento de La Buena Pipa?, nos decían. "Sí", respondíamos, esperanzados en el relato. "Yo no digo sí, digo si quieres que te cuente el cuento de La Buena Pipa"... Y lo mismo daba que contestásemos una cosa que otra, el cuento solo se acababa cuando, por ambas partes, las risas lo daban por finalizado. No dejaba de ser un muy didáctico ejercicio de paciencia, con mucha enjundia, como pudimos comprobar más tarde en el devenir vital de cada uno.

Traigo esto a colación porque leo que el pasado jueves, 6 de febrero, la plataforma vecinal "El Suroccidente también es Asturias. Por unas carreteras seguras y modernas" convocó una reunión en Tineo (terminado en O) invitando a todos, o la mayoría de los alcaldes de la zona, a fin de tratar sobre las demoras en la terminación de las obras viarias en curso y el mantenimiento de toda la red.

En el concejo de Salas, como ya es sabido, tenemos el, ya pronto eterno, tramo Cornellana-Salas, con el argayo de Casazorrina, y el siguiente tramo Salas-La Espina. A nadie se escapa la dificultad que la orografía y el subsuelo tienen, en el caso del argayo, pero, van siendo tantos años de espera, y de promesas incumplidas y prorrogadas, que nos viene a la mente el cuento de La Buena Pipa.

Aunque uno no es experto en estrategias políticas, no deja de sorprenderme la actitud que sobre el tema carreteras, tienen o mantienen, determinados mandatarios municipales de nuestro territorio, que, entre otras cosas, se traduce en no asistir a cuantas convocatorias y/o manifestaciones que hace la ciudadanía para que las administracciones, de una vez por todas, ejecuten con la celeridad y medios adecuados las obras.

En las anteriores elecciones municipales, los ayuntamientos de Allande, Cangas del Narcea, Ibias y Tineo, cambiaron de signo político, y no sé en qué porcentaje influyó para ello, el comportamiento en el tema que estamos tratando. Mientras no tengamos claro que el centro y Suroccidente empieza en Grado, como suele comentar nuestro amigo Manolo F.de la Cera, no sé yo si iremos por el buen camino.

Todos estos concejos (Grado, Salas, Belmonte, Somiedo, Tineo, Cangas del Narcea, Degaña, Allande, Ibias...) formamos parte de un mismo cuerpo, cuyas venas son, además de nuestros ríos, nuestras vías de comunicación, y todos deberíamos, conjunta y solidariamente, cuidarlas y defenderlas, pues con ello estaremos también contribuyendo a la prosperidad, y buena vecindad, de Asturias.

Tenemos ahora, también en Salas, principalmente, pero con repercusión en la zona, y por ende también en Asturias, otra actuación que no quisiéramos que pasara a formar parte de los cuentos de La Buena Pipa; me refiero al Monasterio de Cornellana.Como todas las partes implicadas han reconocido, es imprescindible y urgente, acordar un plan serio de uso y disfrute para el Monasterio, ello ayudaría a animar a empresas e instituciones a interesarse por el asunto, y a aumentar capacidad de ejecución y puesta en marcha del cenobio.

Los Monasterios, con la venia, tienen su parte de palacios, y ya sabemos cómo dice el refrán que van las cosas de palacio, pero no sería bueno que los extraordinarios actos del pasado año, conmemorativos del Milenario, quedaran solo en descargas de bonitos fuegos artificiales.