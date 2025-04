Marzo en la tierra del "Solo Escort"

Años atrás, marzo, era el comienzo de la temporada de pesca en los ríos asturianos y, como no podía ser de otra manera, en el Narcea y en Cornellana se esperaba con gran expectación la llegada de esa fecha que traía hasta la capital salmonera de España, gran cantidad de pescadores y turistas regionales, nacionales e incluso internacionales, para hacerse con algún ejemplar de salmón o trucha tan abundantes por aquel entonces. Esperaremos al mes de abril para ver que nos depara el campanu.

Ahora Cornellana también marca el inicio de otro calendario: El deportivo regional del motor. Con la siempre espectacular prueba del "Solo Escort", que trae a nuestras carreteras pilotos españoles, belgas, portugueses, … y a nuestras cunetas, multitud de aficionados de esos y otros lugares.

Este año, el tándem que forman Ordiales y Miranda se alzaban con su cuarto título, imponiéndose tras una disputada jornada a Pablo López, Ferreiro, Alonso o Raúl Blanco, entre el amplio elenco de artistas de las cuatro ruedas que hicieron disfrutar a todo el público que se acercó a este tramo, en una jornada que alternó sol y agua. Esa agua que hace hinchar las fuentes como el manantial limpio, puro y cristalino que es la nuestra, “La Fuente”. Y la buena nueva es la reposición del caño central de la misma, que se había roto tras el mal uso al que algunos usuarios la someten. Cuidemos esta valiosa fontana que calma nuestra sed y la de tantas personas de la comarca que allí se refrescan, deteniendo su camino exclusivamente para visitarla sabiendo de la calidad de sus aguas.

Como siempre, la primavera entró el día 20 con fuerza, abriéndose paso en nuestras praderas cubriéndolas con mantos florales y dejando una hermosa estampa, por ejemplo, en nuestro tan querido monasterio. Y aún no sabemos si el monasterio va a convertirse en el cuarto Parador Nacional asturiano. Lo que sí sabemos es que, como siempre, Cornellana recibe multitud de promesas que finalmente no se llevan a cabo o se dilatan eternamente en el tiempo. No sabemos la razón, pero todo se paraliza en Cornellana. Y es que ya en 1968 se empezaba a valorar la cuestión, más tarde en 1974 el Ministerio de Información y Turismo estudiaba esta posibilidad para San Salvador de Cornellana y para San Pedro de Villanueva, que finalmente se incluyó en esta red en 1998.

Y en esta situación de incertidumbre continuamos, esperaremos acontecimientos y novedades, ahora bien, deseando en todo caso, que indiscutiblemente se preserven espacios para usos culturales en el edificio.

Cosa extraña fue que hubiéramos podido visualizar, por primera vez en décadas, un eclipse solar, ya que siempre que hay un acontecimiento similar, el cielo está encapotado. Este eclipse parcial de sol que se asomaba y escondía en un cielo plagado de nubes, y que en alguno de esos claros dejo el espació suficiente para, con las medidas de protección oportunas, ver ese evento astronómico.

Y para cerrar el mes, como cada final de marzo, se produjo el tan polémico cambio de hora que vuelve a robarnos una hora de sueño, o de fiesta. O en el mejor de los casos de una hora de trabajo en el turno de noche.

Aguardando a este abril que viene con la Feria del salmón y su 25 aniversario. Esperemos un campanu del Narcea para celebrarlo como se merece.

Quiero terminar como siempre, guardando recuerdo de los que nos han dejado: Emilio “Cuyarón” de Doriga. Descanse en paz.

Salud para todos.