¿Agotamiento o indiferencia? El riesgo de vivir siempre en alerta

¿Te has fijado? La palabra "alerta" se ha colado en nuestro vocabulario diario casi sin darnos cuenta. Es como si una banda sonora de avisos y precauciones sonara de fondo en nuestras vidas, desde las olas de calor que cada verano baten récords hasta esas DANA que nos pillandesprevenidos, pasando por los sobresaltos de seguridad en la esquina o la sombra persistente de nuevas epidemias. Nuestro entorno parece vibrar con una tensión que nos pide estar siempre activados y activadas. Pero ¿qué pasa cuando esa alerta se vuelve un estado permanente? ¿Nos hace inmunes, o nos deja agotados y en modo "patrulla-peligro" constante?

Es un dilema muy real. Piensa en esa canción que te encanta, pero que, si la escuchas mil veces al día, acaba por hartarte. Pues algo así ocurre con las alertas. Cuando un aviso de "riesgo extremo" se repite sin cesar, o cuando la incertidumbre económica (la inflación que no cede, el miedo a la recesión) se instala como un mueble más en casa, es lógico que el mensaje original pierda fuelle. Si todo es urgente,al final, nada lo es de verdad. Esta insensibilización progresiva puede ser un problema, porque nos lleva a bajar la guardia justo cuando más falta hace. Normalizamos lo excepcional y, de repente, ignoramos esas advertencias cruciales. ¿Te suena? Como por ejemplo, no hidratarse en una ola de calor porque "ya estamos acostumbrados" o pasar por alto un protocolo de seguridad porque "nunca pasa nada". Es nuestra mente buscando un respiro, cuando a veces ese respiro nos deja expuestos.

La otra cara de esta moneda no es precisamente más amable. Para mucha gente, este bombardeo de alertas no lleva a la indiferencia, sino a un estado de hipervigilancia que cansa solo de pensarlo. Imagina estar siempre con los cinco sentidos puestos, buscando señales de peligro. Es un agotamiento silencioso, un desgaste que te roba la capacidad de relajarte, de disfrutar de un café o de una charla con amigas. Esa ansiedad por la seguridad en tu región, que te hace dudar hasta de la sombra; ese miedo latente a que surja una nueva crisis sanitaria, que te hace vivir con el freno de mano puesto; o la angustia constante por la estabilidad económica, que te quita el sueño. Las redes sociales, con su ritmo frenético y su capacidad para magnificar cualquier incidente, son un amplificador brutal, haciendo que sea casi imposible desconectar de esa sensación de amenaza perpetua. Este "modo alerta" constante no solo es demoledor para nuestra cabeza, sino que también erosiona la confianza entre nosotros y la cohesión de la comunidad.

Entonces, ¿dónde está el punto medio? La clave para nuestra tranquilidad y para que la sociedad no se deshilache no está en ignorar los problemas ni en vivir con el corazón en un puño. Ambas opciones son un desastre. Lo que necesitamos, de una vez por todas, es que la información se gestione de otra manera. Las autoridades y los medios tienen una gran responsabilidad aquí. Las alertas deberían ser claras, creíbles y, sobre todo, ajustadas a la realidad. No se tratade esconder la cabeza, sino de contarla verdad de forma que fomentela precaución, sí, pero sin llevarnos al agotamiento o a la parálisis. Habría que explicar qué hacer, paso a paso, empoderando a la gente en lugar de solo asustarla. Una buena comunicación invita a la acción informada, no al pánico sin sentido.

Nosotras y nosotros, como habitantes, tambiéntenemos nuestra parte. En esta época de tanto ruido y tanta información, desarrollar un sentido crítico es como tener un superpoder. Aprender a distinguir entre lo que es fiable y lo que es puro bulo, buscar fuentesde información contrastadas y participar en la vida de nuestra comunidad son gestos que nos hacen más fuertes. Conocer los planes de emergencia, echar una mano en iniciativas de voluntariado, o simplemente cuidar a nuestros vecinos, nos convierte en una comunidad más sólida y, sí, más tranquila. No se trata de vivir ajenos a lo que pasa, sino de enfrentar los desafíos con herramientas, conocimiento y, sobre todo, el apoyo de los demás.

Al final, nuestra capacidad de seguir adelante y prosperar no depende de ignorar los riesgos ni de vivir en un miedo constante. Depende de cultivar una conciencia informada y de aprender a responder con equilibrioa los retosde hoy. Es hora de reflexionar, en serio, sobre cómo gestionamos estas alertas que no paran de llegar. No solo por nuestra seguridad física y nuestro bolsillo, sino, y esto es lo más importante, por la salud mental y la fortaleza de nuestra población. Una sociedad resiliente se construye con claridad, confianza y acciones bien pensadas, no con sobresaltos y agotamiento.