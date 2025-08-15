Julio en actos.

Y es que en el mes de julio pudimos disfrutar de una gran actividad cultural en el salón parroquial de Cornellana.

Con muchas ganas esperaba la llegada de su primer fin de semana, ya que para esa fecha había preparado el segundo encuentro acuarelista Cornellana Milenaria. Un evento cultural que gira en torno al Real Monasterio de San Salvador de Cornellana desde su nacimiento el año pasado, con motivo de la conmemoración del Milenario de nuestro distinguido edificio.

En la edición de este año, superaba toda expectativa creada, con la inscripción de 50 artistas que demostraron su gran destreza con los pinceles, una habilidad que pudieron apreciar cuantos curiosos se acercaron ese sábado al Campillo. Vecinos, visitantes, turistas y peregrinos charlaron y observaron la evolución de las obras creadas por ese medio centenar de virtuosos de esta técnica. Esas maravillas se expusieron al día siguiente en el salón de actos parroquial, donde todos los asistentes pudieron observar al detalle las pinceladas que sobre el papel, daban forma y volumen de cada fachada, o rincón del monumento. Esperemos repetir de nuevo el año próximo, que repitan todos ellos e incluso alguno mas. Desde estas líneas agradezco su visita y participación.

El salón de actos volvió a recoger una muestra, esta vez fotográfica, el siguiente fin de semana. Los protagonistas de esta exposición fueron los jugadores del C.D. Cornellana y la formidable temporada que hicieron. Fotografías propias, que recogían toda la acción, entrega y disputa de cada uno de los partidos de la liga regular y de la fase de ascenso que tan buenos momentos nos hicieron disfrutar.

Algún que otro joven de Cornellana aprovechó la oportunidad de hacer los últimos kilómetros del Camino de Santiago en una excursión organizada por el Ayuntamiento de Salas. Dos etapas de convivencia, ilusión y pasos entre risas y charlas que disfrutaron nuestros jóvenes. Cultura, deporte y naturaleza siempre es buena combinación.

De nuevo el salón de actos como epicentro cultural, nos acogía durante una interesante conferencia impartida por Pablo Vázquez Otero el tercer fin de semana de julio. Una ponencia con Jovellanos como gran protagonista, y en una fecha que no fue elegida al azar, ya que me resultaba interesante estar presentes en la misma ubicación que nuestro destacado ilustrado, 233 años después de su visita al Monasterio y en una habitación donde quizás estuvo reunido con el Abad que por aquel entonces regía la actividad del monasterio. De agradecer la asistencia de ese medio centenar de personas que se vieron transportados por Pablo al siglo XVIII, mientras conocíamos la figura mas personal de Jovellanos.

En lo deportivo, pudimos sentir la fuerza de aceleración de los motores participantes en el I Rally Virgen del Viso con gran protagonismo de nuestro pueblo ya que en la jornada matutina fue comienzo del segundo tramo y en la vespertina fue final del tercer tramo. Ordóñez venció en esta primera edición que transcurrió por gran parte del Concejo Salense.

Destacar a Pilar, vecina de la Llerina, que culminó su particular cruzada contra la maleza en el río Nonaya y así intentar evitar plagas y posibles riesgos futuros de inundación en esa zona. Consiguiendo con sus peticiones la limpieza de un tramo del cauce, tras entregar a las administraciones responsables cientos de firmas vecinales recogidas en distintos puntos del pueblo. Enhorabuena por su iniciativa.

Como siempre me despido con un recuerdo muy especial a quienes ya no están entre nosotros y a sus familias.

- Argentina Toledo Arias.

- Marina Carmen Sierra Rodríguez.

Que en paz descansen.

Gracias por leerme y salud para todos.