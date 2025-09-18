Agosto y el día que anocheció antes

Mitad del mes de agosto, 26 grados a las 8 de la mañana. La tarde se encaminaba hacia un fin de fiesta de Nuestra Señora con su tradicional día del Bollo. Al salir de la iglesia tras la misa por los difuntos de la parroquia, nos dimos de bruces contra un sol enrojecido y el cielo tornándose de un tono ocre apocalíptico, como no recuerdo haber visto nunca.

Los incendios en Belmonte y Cangas del Narcea que devoraban desde hacía días parte del suroccidente asturiano nos enseñaban una pequeña porción de su poder destructivo, llegando a “llover” sobre nuestra tierra las cenizas que el fuerte viento del sur transportó desde un centenar de kilómetros de distancia.

La falta de precipitaciones que mermó el cauce de ríos y fuentes, las altas temperaturas registradas y que día a día superaban los registros históricos tanto mínimas como máximas y, sobre todo, la obscena mano del hombre, sumado a otros factores del territorio, crearon el cóctel perfecto para que el fuego fuera el cruel protagonista de este mes.

Esa visión que pudimos observar esos días estremeció a muchos vecinos, asustados por un respeto al poder de la naturaleza desatada. Un poder que creemos haber domesticado desde la comodidad de nuestros hogares. Pero estos eventos nos enseñan que somos mas vulnerables de lo que creemos.

Y ahora que se habla de la mala gestión de las administraciones ante la escasa previsión contra los incendios, deberíamos de estar preguntándonos si se están haciendo los deberes de cara a otro de los elementos fundamentales que se pueden tornar destructivos: el agua.

Nuestros ríos Nonaya y Narcea lucen rebosantes de frondosa vegetación y abundantes pedreros que ciegan los ojos de los puentes. Troncos y raizones apilados desde las riadas de años pasados. Todos estos diques naturales podrían generar un desastre de cara al invierno. Mas aún visto la brusquedad con la que la naturaleza actúa estos últimos años. Muchos se mostrarán escépticos a que tal cosa pueda suceder, pero ¿y si ocurre? ¿Lloraremos las perdidas que se produzcan y no habrá responsables? Esperamos ver los cauces de los ríos limpios y los puentes despejados antes de la temporada de lluvias.

Tampoco se nos olvide la limpieza de las alcantarillas, que se han convertido en papeleras directa o indirectamente, pues toda porquería arrojada a la calle termina ahí obstruyéndolas de manera que los arcenes se convierten en lagunas urbanas cuando llueve de manera copiosa. Seamos previsores y responsables.

Como siempre me despido con un recuerdo muy especial a quienes ya no están entre nosotros y a sus familias. En este caso a Bernardo Velázquez Fernández, hIstórico pescador de la ribera del Narcea. Que en paz descanse.

Gracias por leerme y salud para todos.