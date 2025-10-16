Septiembre y sus rutinas

Terminadas las vacaciones veraniegas todo vuelve a la "normalidad".

Obligaciones y rutinas que encarrilan nuestras vidas durante todas las fases del desarrollo personal.

Los jóvenes vuelven al colegio e institutos para educarse y formarse, además de encontrarse con sus amigos, compañeros y profesores.

Los mayores hemos vuelto al trabajo tras las vacaciones de agosto, aunque ya muchos nos decantamos por septiembre para disfrutar del grueso de nuestros días de desconexión.

Otros siguen con sus rutinas, aunque estos no descansan en todo el año. Visitantes sin invitación saquean todo bien natural propio de esta zona. Me refiero a las molestas avispas asiáticas como las localizadas, en este mes de septiembre, en el campo municipal de Vistalegre en la copa de un humeiro o en el desván de la antigua fragua de Pendás (Q.E.P.D.) convirtiendo esas localizaciones en puntos neurálgicos para acabar con la producción frutal de la comarca. Esto lleva a muchos vecinos a preferir talar estos frutales, que a enfrentarse cada año con no poder recoger nada y evitar el ataque de ese peligroso insecto, que en su labor destructora masacra las colmenas de abejas autóctonas tan necesarias y beneficiosas para la naturaleza y nuestra propia existencia.

Otro que no detiene su rutina esquilmadora es el cormorán, que se ha acostumbrado a residir en nuestra ribera asediando incesantemente a truchas, salmones, reos,… también en estos meses que el río viene con un caudal bajo, dejando más estrechos los pasos de agua que facilitan unas zonas de pesca ideales para estos depredadores.

También se han convertido por reiteración en rutina los fallos en las telecomunicaciones del valle del Narcea. Dejando sin línea telefónica, sin cobertura móvil, sin internet o sin todo lo anterior a los usuarios particulares y establecimientos que pagan religiosamente por estos servicios contratados y que en multitud de ocasiones no pueden disfrutar por asiduas incidencias. ¿Hablamos entonces del abandono rural, o del cuidado y mantenimiento de estos servicios para que la gente de los pueblos esté en condiciones más o menos similares a los urbanitas?

La visita trimestral del autocar de donación de sangre del centro de tejidos de Asturias a nuestra localidad se produjo este mes, con lo que en diciembre volverá a estar con nosotros. Animaros a donar. ¡Es una buena rutina! ya que nunca se sabe si algún ser querido o nosotros mismos lo podremos necesitar en alguna ocasión.

En septiembre también vuelve la liga regional. El Cornellana comenzó con mal pie la temporada tras perder con el Versalles en Vistalegre. Una nueva temporada en la que esperan partidos muy emocionantes frente a vecinos como La Espina, Belmonte o Salas.

Dos pruebas deportivas tuvieron paso por nuestro pueblo. La primera se sirvió nuevamente de nuestras márgenes ribereñas para ser la salida del 62 Descenso del Narcea. El puente sobre este río reunió medio centenar de espectadores, una cifra lejana a la que en años pasados abarrotaban esa zona para animar a los palistas. Quizás el año que viene tendría que animarse la gente a presenciarlo, ya que es una prueba digna de ver.

En lo deportivo también pudimos disfrutar del paso de los participantes del Rally Princesa de Asturias por nuestra carretera principal. Y es que en su transición desde Oviedo hacia los tramos que se disputaron en Valdés, los pilotos que disputan el Campeonato nacional de rallies, rodaron con sus máquinas por la Avenida Prudencio Fernández Pello.

Esta avenida fue repintada a principios de mes, marcándola en su práctica totalidad con línea discontinua para evitar adelantamientos peligrosos. De la misma forma fueron repintadas las líneas que delimitan la calzada y los pasos de cebra. Aunque para estos últimos podrían haberse ahorrado la pintura, ya que casi nadie respeta estas zonas de paso peatonal. Por favor, respetad a los vecinos cuando paséis en coche por cualquier localidad. Pasos de cebra y límites de velocidad están ahí por algo. Evitemos posibles desgracias.

Como siempre me despido con un recuerdo muy especial a quienes ya no están entre nosotros y a sus familias:

- José Manuel Martínez Menéndez de Sobrerriba, que aunque nos dejó en agosto, pudimos despedirnos de él en una misa celebrada en septiembre.

Gracias por leerme y salud para todos.