Son las 20.00 horas del siete de noviembre de 2025, como nos recuerda la campana del reloj de Ayuntamiento. La tarde/noche se volvió lluviosa, para agradecimiento de personas y campos. Regresamos a casa tras asistir, en la Casa de la Cultura de Salas, a la presentación del libro "Un océano de ida y vuelta", cuya autora es Emilia García Castro (Emy Barraca) escritora, y profesional de la medicina en su etapa laboral; salense nacida en La Barraca, hija de uno de los comerciantes y empresarios más insignes del concejo, el recordado amigo Claudio, que da nombre a su casa y establecimiento.

Emilia, a pesar de no llevar mucho tiempo publicando sus escritos, ya ha recibido premios y distinciones, entre otros el Jane Austen de Novela Corta, en 2024, por su obra "Cultivar dos jardines".

Al igual que otros asistentes, hemos adquirido un volumen del libro presentado hoy, que la autora ha dedicado amablemente a todos.

Obviamente, no voy a hablar del libro, dado que aún no he tenido el placer de leerlo, pero sí quiero comentar brevemente la extraordinaria presentación que del mismo hizo la autora, por eso no me duelen prendas en decir que será un placer leerlo.

Emilia (Emy) con un lenguaje ameno, claro, sincero y cercano, nos plasmó en unos minutos la estructura de la narración, sustentada en una variada temática sobre la emigración asturiana, de primera y segunda generación, el amor, el humor y las diversas situaciones que estas cuestiones llevan consigo, y que, a todos, o a la mayoría nos tocan fibras sensibles.

En un ambiente relajado, nos describió la trama, logrando que, quien más quien menos, todos nos pusiéramos en su papel y entendiéramos los suficientes porqués de su obra.

Quiero también significar y aplaudir la intervención de Ana, nuestra concejala de cultura, que con sus interesantes preguntas puso el broche al acto.

Nuestra más sincera enhorabuena Emilia, seguro que disfrutaremos de tus obras ya editadas, y estaremos pendientes de tus nuevos alumbramientos literarios.

Salud y buen ánimo para todos.