Octubre y la seca

Y es que no hay otro contador de precipitaciones mas preciso y que muestre la recogida efectiva del agua de las lluvias como las fuentes, en este caso de nuestra Fuente. Ya sabéis, esa tan famosa y concurrida por gentes del pueblo y alrededores e incluso sitios no muy cercanos, situada junto a la antigua fonda, que se transformó en hostal y acabó sus días como hotel-restaurante, y que por su localización no podía denominarse más que La Fuente.

Toda esta introducción sirve para destacar su importancia. El hecho es que este año tan seco, nuevamente reduce el ímpetu de sus chorros y los deja en un triste hilo líquido que hace temer su final como manantial de puro elemento. Ya el año pasado notamos su merma y temimos por ella y este año volvemos a ese sentimiento. Esperamos ansiosos la lluvia de otoño que haga crecer su caudal.

En octubre disfrutamos de nuevo del paso del Rally Histórico de Asturias, de esas potentes máquinas de cuatro ruedas que dan un emocionante espectáculo en la carretera a Folguerinas y la transición hacia Salas por la Avenida Prudencio Fernández Pello. Latvala, Bruno Thiry, Ferreiro, Zippo, Lubiak, Graham, Daniel Alonso, Cele Foncueva, … Pilotos y copilotos que formaron parte del Mundial de Rallys y que años más tarde transitan por nuestras carreteras.

También en deportes no podemos dejar de lado al Deportivo de Cornellana. Octubre con pleno de victorias, y además a destacar una sobre todas, la del derby local contra el Salas. Después de 58 años volvían a verse las caras en el campeonato regional. Solo se habían enfrentado 4 veces, tantas como victorias se llevó el conjunto salense. Pero esta vez la dinámica invitaba al optimismo ribereño, y así fue, en Vistalegre ante unas 400 personas el Cornellana vencía por primera vez en liga al Salas por un tanteo de 2-1, y el Cornellana no se apea de los puestos altos de la tabla de clasificación.

Para el monasterio de San Salvador, y aunque no están definidos los usos del monumento, se anuncia que albergará la sede de la Academia Gastronómica de los Caminos de Santiago, con el objetivo de promocionar la cocina asturiana, desde un punto de vista nutritivo, pero también histórico. De esta manera Asturias tiene en Cornellana la primera asociación de este tipo, y es que el Principado era la única comunidad por la que discurre el Camino que carecía de dicha academia. Esperemos que el Monasterio recobre la vida en su interior y dinamice el futuro del pueblo y la comarca.

Y en la iglesia del monasterio nos despedimos de Ramiro, persona muy relevante al ser expresidente del C.D. Cornellana, y entre otras cosas, velar por la seguridad e integridad del Carbayón además de demandar la limpieza del cauce del Nonaya en numerosas ocasiones.

También nos han dejado vecinos y amigos como doña María Jesús Grana García y don Faustino Menéndez Menéndez. Descansen en paz todos ellos y sirvan estas letras como homenaje.

Gracias por leerme y salud para todos.