El sabor de lo que fuimos: de la cocina de Salas a la memoria universal

En el corazón de Salas, un aroma a laurel, tocino y sabiduría ancestral flota en el aire frío de diciembre. No es solo el olor de un pote asturiano o de unos carajitos recién horneados, es el perfume de la pertenencia. En un mundo acelerado, la mesa es el único lugar donde el tiempo se detiene, y la cocina se convierte en nuestra primera biblioteca, escrita con el lenguaje del sabor.

El concepto de "Cocina de la Abuela" trasciende la figura biológica. Es, más bien, la guardiana del fuego, aquella figura (sea madre, padre, queridísima cuñada, pareja, suegro, tía o, sí, la abuela) que transmite un saber no escrito. Esta cocina es la cartografía de nuestra identidad. Cruzamos océanos y husos horarios, no solo para ver un rostro familiar, sino para volver a saborear una cucharada de sopa o una salsa que nos recuerda, sin duda alguna, quiénes somos. Este espacio no es solo donde preparamos el sustento; es el corazón de la memoria, donde se cuecen la identidad y el sentido de pertenencia.

La mesa, un sistema social fluido

La mesa de diciembre actúa como el gran conector social, un mecanismo de integración que se extiende más allá de los lazos genéticos. Observamos el fenómeno de las comunidades elegidas: amigos/as, vecinos/as, colectivos de trabajo que adoptan y adaptan recetas como si fueran propias. La comida compartida se convierte en el lenguaje con el que se construye una identidad colectiva no sanguínea. Esta es una demostración práctica de que la pertenencia no es un accidente, sino una elección activa.

La preparación lenta y minuciosa de estas recetas es, en sí misma, un acto de resistencia cultural. Frente a la tiranía del fast food industrial y la homogeneización global, las cocinas de diciembre insisten en la lentitud. El asado que se hace a fuego lento, la masa que fermenta... son un desafío a la prisa. Preservar el sabor es una forma de preservar la historia, manteniendo viva la conexión con la tierra y con quienes nos precedieron.

La dignidad de la mesa propia

No obstante, la intensa luminosidad comunitaria proyecta sombras ineludibles. Para muchos, diciembre es una intensificación del vacío, un mes donde el bullicio acentúa la experiencia de la soledad. Hay quienes conscientemente evitan el ritual del reencuentro. Para estas personas, el acto de comer se convierte en una grata experiencia personal. Su mesa es un espacio de paz y de encuentro consigo mismo/a, donde pueden honrar sus propios deseos y encontrar un valioso momento de reflexión y bienestar.

El paladar como custodio

Hoy, esa generación de "Guardianas del fuego" se va extinguiendo. Surge una pregunta crucial: ¿quién heredará ese conocimiento intangible? Nuestra tarea como contemporáneos es trascender la mera degustación. Podríamos interrogarnos por la lógica detrás de cada ingrediente, por la razón de ser de la lentitud. Preservar este patrimonio culinario no es una cuestión de nostalgia, sino una responsabilidad intelectual y humana. Es comprender que, al honrar los sabores de siempre, estamos honrando el universal y profundo anhelo humano por la permanencia y el sentido.

Este diciembre, más allá del ruido y de las distracciones, tenemos la oportunidad de honrar la herencia que se nos ofrece. La verdadera tradición no reside en el papel de un libro, sino en la memoria de nuestro paladar. Cuando disfrutamos de ese plato que nos conecta con tiempos pasados, con personas que ya no están, con aquellas que crecieron, que cambiaron, que partieron…, o que afortunadamente aún siguen sentadas en nuestra mesa, no solo nutrimos el cuerpo; alimentamos la esencia humana que nos une al mundo entero.