En noviembre por todos los difuntos

Comenzamos noviembre como todos los años, rindiendo un sentido homenaje a todos los difuntos, aunque la afluencia a la misa del cementerio pareció, pese al buen tiempo de estas fechas, menor que en otras ocasiones. Y es que parece que con el paso del tiempo somos capaces de absorber y hacer propias las tradiciones de otras culturas, disfrazándonos o haciendo fiesta ese día, perdiendo la solemnidad y respeto de una jornada en la que, aunque llevemos a nuestros difuntos en mente todos los días del año, todos nos juntamos con nuestras familias, amigos y vecinos para recordar a los que ya no están y sentirnos arropados en los sentimientos propios y ajenos. Seguro que este párrafo puede dar paso a un artículo completo ya que genera amplio debate, quizás para el año próximo le dedique más líneas.

Por cierto, precioso atardecer el que tuvimos en esa primera puesta de sol de noviembre. El otoño nos trae esa amplia paleta de colores en el ocaso que nos hace disfrutar mirando al firmamento en ese efímero momento.

De color también se ha llenado el hasta ahora muro gris del Colegio Público. Y es que nuestros pequeños cornellanenses, guiados en sus pinceladas por Virginia Postigo, han dado un toque de alegría a la cuesta del Curión. Truchas, salmones, aves, forman parte de ese enorme mural que alegra la vista y el paso por la zona.

Entretanto, el Campillo sigue perdiendo unidades de los centenarios plataneros de sombra. Algunos ejemplares dañados se han talado para evitar posibles accidentes. Pero duele ver su falta en una vista que nos acompaña desde la niñez. Recuerdo perfectamente que formaron parte de nuestra diversión en ese querido patio de recreo que era el Campillo, con sus columpios y “pista deportiva”. Ahora dan sombra a la multitud de peregrinos que descansan en su tránsito a Santiago.

No sé si muchos vecinos se habrán percatado que hace cosa de un lustro tenemos unos nuevos visitantes que residen en nuestro pueblo unos días y suelen llegar en este mes. Un grupo de aves blancas que sobrevuelan las vegas y las patean en busca de sustento y descanso.

Las garzas blancas traen, según las creencias, buena fortuna. Esperamos que así sea para todos los vecinos.

ALSA nos amplia los horarios en la línea hacia Oviedo, falta hace porque las conexiones del transporte público en nuestra zona se han visto mermadas con el paso del tiempo y sobre todo al llegar la pandemia de la Covid-19 cuando no solo se perdieron frecuencias, sino también líneas como la que nos conectaba con Pravia, por ejemplo.

En lo deportivo, nuestro equipo alcanzó este mes el liderato en la jornada 7 en principio compartido con el Hispano “B” y ya en las jornadas 8 y 9 tuvo el honor de hacerlo en solitario, parece que este año va a ser de nuevo una gran temporada para el equipo del escudo del salmón, que opta seriamente al ascenso directo. Enhorabuena a jugadores, directiva y afición.

Un saludo para todos y gracias por leerme. Salud.