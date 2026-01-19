Diciembre de ilusión en Cornellana

Ese mes en el que finaliza el año, pero comienza el ciclo de la vida en el río. La freza del salmón es visible en el Narcea, e incluso en el Nonaya. Un festival de desenfreno reproductivo que nos trae la esperanza de supervivencia de esta especie. El salmón, ese pez por el que seguramente nuestros ancestros se hayan asentado en este fértil terreno, pone la semilla de una nueva generación.

Sigamos respetándole como se merece, y demostrémosle un evidente agradecimiento por todo el bien que nos ha proporcionado en estos siglos de convivencia.

Eso con respecto a los reyes del río. El resto de la nobleza ribereña, truchas y reos, se han visto beneficiados por la limpieza de la escala de la presa del Molín de abajo.

Poco bien nos ha hecho que la gripe haya venido adelantada este año, y ¡menudo como ha venido! Hemos sido mucho los que la hemos sufrido, dejando fuera de combate durante varios días a muchos de nosotros, incluso a vecinos saludables y fuertes como el Carbayón. Gracias a los médicos, farmacéuticos, y personas que nos cuidan para reponernos de esos y otros momentos de debilidad.

De agradecer es el esfuerzo desmedido que realizan un grupo de vecinas entusiastas de la Navidad, en engalanar calles y farolas con guirnaldas luminosas que dan calor navideño a este pequeño rincón del valle. En este 2025 se ha modificado la ubicación principal de nuestro luminoso arbolón navideño, pasando del solar de la antigua panadería de Aquilino, a la plaza principal del pueblo, al Campillo, ese distinguido lugar del pueblo, donde también se han decorado los balcones del monasterio. Cada año novedades. Todo comenzó hace años con unos humildes árboles atados a las farolas, y con el paso de los años novedades y mejoras. Enhorabuena.

Los vecinos también han decorado sus casas e incluso hórreos y paneras como en el barrio del Curión la casa del Chucheiro. Destacando este año la gran cantidad de balconeras del niño Jesús que tiñeron de rojo las ventanas y balcones.

Y en el monasterio, nueva jornada de puertas abiertas y visitas guiadas. Un primer fin de semana en el que varios centenares de personas volvieron a disfrutar de este hermoso monumento que lleva años esperando el fin de las obras de restauración que dignifiquen este lugar milenario.

Otro monumento que está volviendo a lucir nuevamente es el Pontazgo, o Casa de Postas, o casa de Lelo el caminero. Después de que una pareja de madrileños, ahora cornellanenses, la hayan comprado y puesto manos a la obra ellos mismos para hacer de ella su hogar.

En lo deportivo, el Cornellana ha conseguido alzarse con el título honorifico de "Campeón de invierno” al llegar al parón navideño como líder de la clasificación del grupo cuarto en la Tercera Asturfútbol. Gran campaña la que están haciendo estos jóvenes, bien arropados por tremenda afición.

Este mes nos dejó Victorino García Rodríguez, para muchos conocido como El Jirafo, renombrado pescador en los ríos asturianos. Que en paz descanse.

Dediquemos un momento con la lectura de estas palabras, para recordarlo a él, y a todos los vecinos que nos han dejado este año. Abrazos al cielo por todos ellos.

Esta es la época familiar por excelencia del año, momentos en los que nos juntamos de manera especial en torno a una mesa. La ilusión y los buenos recuerdos que nos trae colocar el Belén, el árbol o ambos La esperanza a que el año nuevo mejore al anterior, aunque todas las circunstancias que nos rodean no hagan presagiar tal cosa. Sería mejor no alejarse de manera tan extrema y buscar más puntos de encuentro, el futuro no es mejor por inercia, sino que hemos de poner de nuestra parte para que así sea.

Un saludo para todos y gracias por leerme. Que tengáis un feliz año 2026 y que no os falte la salud.