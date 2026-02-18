Diario de Cornellana 1/12

Llegó enero con ilusiones e incertidumbre, como todo comienzo de año que se preste.

El sol asoma por primera vez en 2026 sobre la cantera de Doriga a las 09:45, y poco más le vimos con tanta borrasca, y es que, si en meses anteriores pedíamos lluvia para que las fuentes recobraran su potencia, hemos asistido a uno de los eneros más lluviosos que se recuerden con el paso de varias borrascas de gran intensidad. Francis, Goretti, Harry, Ingrid, Joseph y Kristin trajeron grandes precipitaciones y fuertes vientos e incluso dejaron ver algo de nieve sobre sierra Sollera para saludar a Santa Tecla.

Esos fuertes vientos que tanto azotaron nuestra vega, tronzaron árboles en el paseo del Narcea y en el campo de fútbol de Vistalegre llevaron al suelo las lonas publicitarias, tras doblar las columnas metálicas que soportaban la estructura.

Y mirando también al cielo, llegó la Estrella de oriente que guía a Sus Majestades los Reyes Magos. La mágica comitiva transitó de nuevo por las calles de Cornellana en una ilusionante cabalgata que hizo las delicias de los pequeños y los no tan pequeños. Por cierto, este año se produjo el cambio de ubicación del arbolón metálico navideño, pasando del cruce de casa el Cebollo al prao del Campillo, lo que supuso una llegada más luminosa de la cabalgata al monasterio.

Al día siguiente, pocos juguetes por la calle. ¡Las cosas cambian David! ¡Qué tiempos aquellos en los que el día siguiente las calles del pueblo se llenaban de niños jugueteando con muñecas, balones, bicicletas…! Lo que no faltan son el ir y venir de cajas de roscones, qué gustazo para el paladar, ¡y si encima no te toca la faba!, jajaja.

La noche del 16, decenas de tractores volvían de manifestarse contra Mercosur en Oviedo. Nuestros vecinos ganaderos y agricultores ven en ese pacto el final del campo asturiano y están luchando por su futuro, por el nuestro y el de nuestra tierra y sus saludables productos.

El día 24, de nuevo un evento automovilístico transita por Cornellana, en este caso lúdico. El XII Rally de Enero nos llega desde Castrillón para pasar por la Calle Prudencio Fernández Pello y dirigirse al punto de control del Monasterio donde vimos esas joyas de colección sobre cuatro ruedas con sus formas tan melancólicas.

Seguimos esperando las obras finales del monasterio, mientras tanto continúan realizándose visitas guiadas como las del fin de semana del 24 y 25 en las que hubo lleno absoluto en las plazas ofertadas. Mucha demanda de estas visitas, lo que muestra el gran interés que suscita este monumento y la necesidad de finalizar su completa rehabilitación para disfrutarlo por completo.

Enero nos trajo la apertura de los plazos de inscripción en dos importantes futuros eventos de Cornellana, el Primer trail del salmón que da el relevo al de las Traviesas trayendo a nuestra tierra centenares de deportistas; y la Feria del Salmón, que se celebrará en abril y con la que esperamos venga el Campanu, ese símbolo de vida y salud de nuestros ríos.

Por su parte nuestro equipo del escudo del salmón, jugó 3 partidos en enero. Una victoria contra el Hispano B, una abultada derrota en Avilés contra el Bosco, terminando líder la primera vuelta y un empate a 3 contra el Versalles en La Toba, para iniciar la segunda vuelta. Este equipazo está realizando una temporada espectacular, en un grupo durísimo y muy igualado. Ánimo y a seguir así.

Como propósito del año nuevo, intentaré traer estos resúmenes mensuales con mayor antelación.

Salud para todos y muchas gracias por leerme.