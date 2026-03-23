Febrero, un mes tranquilo en Cornellana

La vida en un pequeño pueblo parece monótona con el día a día. Suena el despertador para todos, en horas más tempranas o tardías dependiendo de los deberes u obligaciones de cada uno, y todo sigue con un ritmo bastante predecible.

Pero esa rutina, que a veces se ve como algo aburrido, también tiene su lado bueno. Las calles respiran tranquilidad, ¡bienvenida sea! Tomando en cuenta lo que podemos escrutar en las noticias o leer en los diarios, esa tranquilidad cobra aún más valor

Y es que mantenerse estanco dentro de nuestras posibilidades y poder desconectar del barullo es una bendición. Poder escuchar el canto de los pájaros por encima de cualquier ruido es un placer, una charla distendida con algún vecino en cualquier rincón del pueblo; pequeños detalles. Y quizás por esas cosas este mes sin mucho que contar fuera de lo rutinario, parece triste y aburrido, pero a lo mejor un mes así es necesario, como el barbecho en una huerta. Una parada que todos necesitamos para cargar las pilas, para reponer energía y afrontar este arranque de año de la mejor manera. No es que sea desconectarse del mundo, pero sí tener un respiro.

Entonces, un mes así es realmente lo que necesitamos, una pausa. No todos los meses tienen que ser intensos ni estar llenos de cosas que contar. También hacen falta estos momentos más tranquilos, que nos permiten coger aire y prepararnos para lo que viene. Todo va tan acelerado que hasta la primavera parece haber llegado antes de tiempo con tanta floración. En esto quizás ha tenido que ver algo tanta lluvia, como muestra la potencia con la que sale el agua por los tres caños de la fuente.

En lo deportivo debemos reseñar la victoria del C.D. Cornellana en su visita al Campo del Zaguán de Salas, donde ganó por primera vez en partido de liga al equipo de la capital por 0-1.

Lo realmente triste de este mes ha sido el fallecimiento de Rafael Álvarez Álvarez, Fael para todos sus amigos, que son muchos. Permítanme esta breve reseña debido al cariño personal que le tengo, ya que para mí, tanto él como su esposa, Tere, son mis “peregrinos favoritos”. Que en paz descanse.

Valoremos el reposo y lo sencillo con la importancia que tiene. Y si bien todo este artículo parece una excusa tras no haber cumplido mi propósito de escribir mi resumen más cercano a la fecha del fin de mes, tal y como están las cosas, esta tranquilidad es suficiente premio para todos.

Mucha salud para todos y gracias por leerme.