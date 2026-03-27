Si nos dejaran ser...

Hace tres años iniciamos en el pueblo de Cornellana una nueva etapa, refundando el equipo de fútbol. La idea de hacerlo surgió a petición de un grupo de chavales que querían jugar en un lugar donde se sintieran queridos y arropados, y también porque la propia localidad tenía ganas de volver a vivir el fútbol.

Cornellana cuenta con unos 800 habitantes, por lo que no todos nuestros jugadores son de aquí; no hay población suficiente para que eso pueda ser así. Con todo, conseguimos crear un gran ambiente en torno al fútbol y formar un equipo con la ayuda de chavales de Grado, Pravia y otros lugares, casi siempre con algún vínculo con Cornellana.

El primer año fue duro en lo deportivo, pero logramos algo fundamental: una gran unión entre equipo, afición y directiva. Alcanzamos los 400 socios y empezamos a construir algo más importante que los resultados.

Con mucha ilusión, y siempre de la mano del Ayuntamiento de Salas, empezamos a mejorar el campo: echamos arena, sembramos el terreno y, gracias a una subvención, instalamos un sistema de riego.

El segundo año todo fue más sencillo, porque ya habíamos "sembrado" en el primero. Llegamos a los 500 socios y la afición no solo acudía a animarnos en casa, sino que también se desplazaba a los partidos fuera, formando la "Riada". Aquella temporada logramos jugar la promoción de ascenso, cayendo ante un gran equipo como el Trevías en un día inolvidable, en el que dos grandes aficiones se unieron para animar a los suyos. A pesar de la derrota, todos nos fuimos orgullosos tras vivir un año extraordinario.

Ese mismo año, y ante el crecimiento de la afición, ampliamos las gradas con el apoyo del Ayuntamiento de Salas, porque el campo empezaba a quedarse pequeño.

Y en este tercer año, el equipo se mantiene en los puestos altos de la clasificación. Sabemos que aún no hay nada decidido, y este fin de semana nos enfrentamos primeros contra segundos. No sabemos quién ganará, pero sí tenemos claro que nuestros jugadores lo darán todo en el campo y que nuestra afición es indispensable. Por eso, no se nos ocurre cobrarles por acompañarnos en un partido así: queremos que venga todo el que pueda y que vivamos juntos una mañana de fútbol memorable. Antes, eso sí, tendremos que apurarnos para terminar las obras que, con la ayuda de la Federación de Fútbol, estamos llevando a cabo.

Al final, nuestro "truco" es muy sencillo: plantilla + afición + directiva = ilusión. Y con ilusión, llegan los resultados.

Siempre se lo decimos a nuestros jugadores, que no cobran nada: aspiramos a que, cuando tengan nietos, puedan contar lo bien que lo pasaron jugando en un pequeño club llamado Cornellana.

No me imagino lo que será tener 24.000 socios, un templo como El Molinón, aunque creo que los que están al frente en lugar de ilusionar, enfadan.

Este domingo, a las 13.00 horas, en Cornellana, esperamos otro gran día para disfrutar del fútbol. Si os animáis, estáis todos invitados al Campo de Vistalegre.

Con nuestra receta, volveríamos a tener "Ferreros", gente que se siente de casa y que suda de verdad los colores.