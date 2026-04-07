Diario de Cornellana 3/12: Marzo sobre ruedas

El evento más especial y espectacular del motor abre el calendario automovilístico del Principado y lo hace, como desde hace diecisiete años, en Cornellana. La edición de este año estuvo de nuevo marcada por condiciones meteorológicas adversas, con una lluvia persistente que dificultó enormemente el pilotaje de los Ford Escort MK-I y MK-II. Los pilotos tuvieron que emplearse a fondo para domar la potencia de estos clásicos en el recién asfaltado tramo, que con el agua se volvió una superficie traicionera.

Todo comenzó con una incidencia clave en el primer tramo de la mañana: Juanjo Ordiales y Jorge Miranda, ganadores de la edición anterior y unos de los grandes favoritos, se vieron obligados a abandonar a los pocos kilómetros de la salida por una avería. Esto dejó las puertas abiertas a la dupla formada por Ferreiro y Anido para dominar la prueba de principio a fin y lograr un nuevo triunfo —el sexto para su vitrina—, consolidándose como los máximos triunfadores históricos del evento. Los equipos de Pablo López y Javier Rodríguez, junto a los cántabros Raúl Blanco y Pedro López, acompañaron al dúo gallego en el podio tras una jornada donde los pilotos demostraron como siempre su enorme pericia al volante.

A pesar del mal tiempo, el rally mantuvo su éxito de público y organización, algo que ya es habitual dada la espectacularidad de este modelo de la casa Ford, que sigue reuniendo a cientos de aficionados en las cunetas de Cornellana.

Entró la primavera con fuerza y nuestros frutales están ya repletos de flor, dando la impresión de que será un año de verdadera abundancia de fruto. Si las heladas nos respetan, los postres caseros y las conservas artesanales serán los grandes protagonistas del próximo otoño en nuestras mesas.

Este mes, los ríos Narcea y Nonaya recibieron a 25.500 nuevos vecinos gracias a la labor de Las Mestas del Narcea y, sobre todo, a los chavales del colegio de Cornellana. Los escolares no dudaron en remangarse y mojarse las manos para cuidar el río y sus peces, una lección de respeto ambiental para que el pueblo siga teniendo vida y un futuro próspero en la ribera. Es emocionante ver a los más pequeños tan comprometidos con la salud de nuestras aguas.

El monasterio, que sigue acogiendo cientos de visitas en sus exitosas jornadas de puertas abiertas, ya es de manera formal la sede de la Academia de Gastronomía "Caminos de Santiago" del Principado de Asturias. Esto ocurre tras su reciente incorporación en el registro oficial de asociaciones de la región, un paso importante que une nuestra joya arquitectónica con la cultura culinaria asturiana. Esperamos que cuanto antes se aprueben presupuestos para la última fase de rehabilitación del grandioso monumento que nos representa en todo el mundo.

Cerramos el mes con la celebración del Domingo de Ramos, como es tradición en nuestro pueblo. Desde los habituales ramos de laurel decorados con rosquillas (con la inclusión de caramelos y chocolatinas para hacerlos aún más vistosos para los niños) hasta las elegantes palmas trenzadas para dar a los padrinos a cambio de la esperada "bolla". La misa fue celebrada con una gran cantidad de feligreses y la consiguiente bendición por parte de nuestro párroco, Arturo.

Tras esta misa se celebró el último partido del mes de marzo para el C.D. Cornellana. A las 13:00 se recibía en Vistalegre al Tapia, segundo clasificado, y que finalmente se llevó los tres puntos, único borrón del mes tras 4 victorias en los 4 partidos restantes. Aun así el Cornellana mantiene un punto de ventaja sobre el Tapia. Suerte para los nuestros.

Mucha salud para todos y gracias por leerme.