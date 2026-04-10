Mirando desde el Viso en primavera

No decimos nada nuevo si escribimos, una vez más, que quienes tenemos la suerte de residir en Salas, lo hacemos en una de las villas más guapas de España, al igual que el resto del concejo. A esta belleza se añade una estupenda climatología todo el año y una ubicación geográfica cercana a la "Y asturiana" (Oviedo-Gijón-Avilés), al aeropuerto, a las playas, a la Cordillera Cantábrica, etc. Por algo somos "Pueblo Mágico"...

Son cada vez más los visitantes que lo descubren, como pudimos comprobar en la recientemente finalizada Semana Santa, celebrada con brillantez en la localidad bajo la organización de la Hermanda del Cristo Yacente, el párroco y el siempre comprometido apoyo de la corporación municipal, con nuestro alcalde a la cabeza como en todos los eventos, y muy bien cubierta, en tiempo y forma en LNE, por Cristian García.

Reiteramos la felicitación a la directiva de la Hermandad por su buen hacer, al igual que a todos los participantes: costaleros, Policía Municipal, protección civil, reservistas de la asociación Ares, portadores de velas, cruces y demás ornamentos procesionales, niños/as, madres/padres, catequistas...así como al numeroso público de todo el municipio que, con devoción y recogimiento, acompañó el Jueves Santo y el Viernes Santo los preciosos pasos, primorosamente tratados y cuidados por el artista y joyero local José Luis Gilsanz.

Somos muchos a los que nos hubiera gustado contar en las procesiones con representación de la Guardia Civil, asentada en Salas desde hace más de cien años, y a cuya Institución y miembros consideramos benefactores de la sociedad, y, en el caso que nos ocupa, amigos y vecinos muy apreciados.

Esa toma de conciencia de estar en vías de una etapa positiva para la zona, cuenta con varios puntos a tener en cuenta como, entre otros, el importante establecimiento de la empresa Royal A - Ware en la anterior fábrica de Danone. A la contratación de varias decenas de empleados, une la repercusión de su funcionamiento, ya en pruebas definitivas, en el resto de actividades económicas.

Contento ha producido también la reapertura de la confitería "Gran Vía", por los propietarios de "Las Fuentes" de Pravia, negocio del mismo sector, a quienes deseamos suerte, a la vez que larga y saludable jubilación a nuestros amigos Vidalina y Gustavo.

La celebración en 2027 del próximo Año Jacobeo ilusiona y lleva a pronosticar crecientes cifras de peregrinos, que diariamente transitan por el Camino Primitivo, lo que representa cada vez más un aporte significativo de movimiento en diversas áreas, y así lo prueba el gran número de albergues con que contamos en el concejo, además de sus otras connotaciones religiosas, sociales y culturales.

Pronto se comunicará la entrega del VI premio de relato "Alfonso II" sobre el Camino de Santiago Primitivo, que cada año convoca la Fundación Valdés-Salas, con sede en Salas, lo que nos convierte en eje y epicentro de múltiples actividades que, de forma permanente, nos sitúan en el mapa autonómico y nacional. De ahí el merecido agradecimiento que nos gusta transmitir a la Fundación en cuantas ocasiones tenemos oportunidad.

Sin salirnos del presente mes de abril, contaremos con dos de las fechas más importantes del calendario festivo anual, como son la subasta del Campanu de Asturias, a celebrar en Cornellana el fin de semana del 18 y 19 de abril, y en el siguiente, 25 y 26 de abril, la consolidada Feria del Queso de Salas.

En el campo deportivo, nunca mejor dicho, los tres equipos de fútbol representativos de Salas, Cornellana y La Espina, están haciendo una extraordinaria campaña, con posibilidades de ascenso, por lo que aprovechamos para animarlos a lograrlo y disfrutarlo.

También la reparación de la escuela de 0 a 3 años, hace justicia al elevado número de matriculaciones con que cuenta, con más de cincuenta niños/as, y a la debida atención que merecen en todos los aspectos.

Igualmente, según nos dieron a entender hace un tiempo varios funcionarios que encontramos en la senda fluvial del Nonaya, a su paso por la localidad, parece que próximamente se acometerá el arreglo de la misma (tramos, barandillas, bancos, papeleras, etc.) muy necesario dado el lamentable estado en que se encuentra en diversas zonas. Es muy usada por la vecindad, además de por los visitantes, pues en su día se había realizado una extraordinaria obra por parte de varios organismos públicos: Confederación Hidrográfica del Norte, Principado de Asturias y Ayuntamiento, principalmente según se había informado en su momento.

Aunque todo sea mejorable, no podemos quejarnos de la oferta cultural que periódicamente se nos ofrece (conferencias, presentaciones, cursos, obras de teatro, actuaciones musicales, etc., además de contar con una eficiente Escuela de Música y un coro vecinal al que se han unido voces de Cornellana y otros pueblos.

Lamentamos, eso sí, no contar con un Auditorio como tienen la mayoría de las cabeceras de municipios en Asturias, y hacemos votos para que el Ayuntamiento, de una forma u otra, consiga gestionar lo antes posible el uso del edificio del desaparecido cine "Konfort", que daría otro aire a todos los eventos que se suceden y abriría las puertas para ofrecer otros de mayor envergadura.

El milenario del Monasterio de Cornellana hace que se tengan esperanzas de que las partes implicadas en su gestión (Arzobispado, Principado de Asturias y Ayuntamiento de Salas) lleguen a un consenso sobre sus usos, y estos sean verdaderamente productivos, tanto económicamente, como desde lo social y cultural.

Sí padecemos otras carencias, por todos conocidas, como son la escasez de vivienda, tanto de nueva construcción como de segunda mano y de alquiler, especialmente en la capital del concejo; o una mayor oferta de establecimientos de restauración, dado que los dos de mayor capacidad que teníamos (Casa Pacita y El Buche) llevan años cerrados. Los que actualmente disfrutamos cumplen honestamente y con buen servicio, aunque se echen en falta a algunos/as profesionales hoy felizmente jubilados/as; pero en muchas fechas festivas y fines de semana los visitantes, y los propios vecinos, deben desplazarse a otras localidades a las horas de las comidas.

El aparcamiento, a pesar de la buena labor que se hace desde la actual Jefatura de la Policía Municipal y componentes de la plantilla, sigue representando otra de nuestras asignaturas pendientes, pero tanto esto como lo antes comentado, que plasmamos como crónica, no como crítica, y siempre con la mejor voluntad, sin duda ya estará en la agenda de la corporación municipal, y seguirá haciendo camino al andar, alcanzando Salas y su concejo, como lo está haciendo, el protagonismo que merece en todos los ámbitos.

Feliz primavera y a seguir avanzando.