Sol también es una nota musical

Para que no olvidemos que "el sol" que nos viene acompañando en estas últimas fechas con toda su energía, es también una nota musical, la Fundación Valdés Salas y el Ayuntamiento de Salas nos han ofrecido a los salenses y visitantes, este pasado sábado, 27/06/2026, a las 20h., en el incomparable marco de la Colegiata de Santa María la Mayor de nuestra villa, una nueva y selecta actuación a cargo del Coro de Cámara de Madrid, bajo la batuta de su director D. Francisco Ruíz Montes.

El programa estuvo especialmente pensado y dedicado a la figura del Arzobispo Valdés Salas, centrándose, dado que hoy estamos hablando de música, en su aportación a la cultura del Renacimiento (a él se debe, entre otras cosas, la fundación de la Universidad de Oviedo, como sabemos), y habida cuenta de que sus restos se hallan depositados en la propia Colegiata, en el magnífico mausoleo de alabastro ubicado a la izquierda, mirando al no menos admirable retablo mayor.

La interpretación de todas las piezas, comentadas brevemente por el director, nos brindó la oportunidad de ver y escuchar la compenetración entre las distintas cuerdas del coro, así como la sensibilidad y sintonía de la batuta y las dieciocho voces femeninas y diez masculinas que componían la formación, fruto sin duda de sus conocimientos, al ser la mayoría de ellos profesores de conservatorio y profesionales, además del reconocible trabajo en los ensayos.

El majestuoso Pange Lingua, del célebre compositor, maestro de capilla y sacerdote católico Tomás Luis de Victoria (Ávila, 1578 – Madrid, 1611) cerró la actuación, que contó con un largamente sostenido aplauso de la asistencia.

Una vez más se puso de manifiesto la extraordinaria acústica de la Colegiata, a pesar de que la organización, posiblemente debido a encontrarse la iglesia a rebosar de gente, y a la temperatura ambiente, optó por mantener las puertas abiertas durante el concierto, lo que por momentos penalizó ligeramente la audición a causa del ruido de los vehículos que transitaban por la carretera general contigua.

El comentario general de los asistentes fue el agradecimiento que merecidamente se ha de tener de forma permanente a la Fundación Valdés Salas, y al Ayuntamiento por, además de otras muchas aportaciones sociales y culturales, permitirnos disfrutar con frecuencia de actuaciones de esta índole, no muy habituales en localidades pequeñas como la nuestra, pues aún tenemos cercanos los conciertos del grupo de acordeones de Llanera, y la sensacional actuación conjunta de la Unidad de Música del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra, de La Coruña, el pasado 22 de mayo, festividad de las Fuerzas Armadas, conmemorando el 60 aniversario de la Brigada “Galicia VII” (BRILAT), juntamente con la Banda de Guerra Regimiento de Infantería nº 3 de Asturias.

Ambas formaciones ofrecieron uno de los conciertos mejores de las últimas décadas en nuestra zona, tanto por su interpretación como por su escogido programa, junto con los de la OSPA, y que permanecerá en la memoria de todos los que tuvimos la suerte de disfrutarlo.

Aprovechando que el Nonaya pasa por Salas, solo nos queda recordar que el próximo viernes 3 de julio, a las 19:00h. en la sede de la Fundación Valdés de nuestra villa, tendrá lugar la presentación del libro “Diario de un Peregrino”, escrito por Baldomero Álvarez García, a la que invitamos a todos a asistir, pues se trata de uno de los libros referentes al Camino de Santiago Primitivo, en los que el autor plasma su sentimiento en cada etapa, con un lenguaje cercano, ameno y reflexivo.

Buen verano para todas/os. Salud y buen ánimo.