El mundo asociativo de Salas y su perseverante objetivo actual

De todos, o una gran mayoría, es conocido el auge del asociacionismo salense, tanto en número de agrupaciones como en continuas iniciativas.

Rondan la veintena el número de asociaciones que trabajan de forma permanente, año tras año, por dotar a Salas y su concejo de los alicientes necesarios para que resulte atractiva la visita a nuestra zona, y más aún el asentamiento definitivo en Salas villa, o cualquier otra localidad del resto del municipio, como así está sucediendo.

Al compromiso vecinal de todas las asociaciones, se une el haber tenido el acierto de abarcar un amplio abanico de sectores y/o gremios: culturales, deportivas, sociales, comerciales, de índole religioso o de culto, tradicionales, etc.

Igual aplauso merece el haber establecido entre todas ellas unos vasos comunicantes siempre abiertos a la colaboración y a buscar sinergias que potencien y enriquezcan todos los planteamientos positivos, y así nos encontramos con la satisfacción de ver cómo actualmente la Asociación de Sidra Casera, está contando con el apoyo incondicional de todo el colectivo, al haber tomado la responsabilidad de proponer nuevamente a Salas como candidata a pueblo ejemplar de Asturias.

Esta unión asociativa, por sí misma, cuenta en nuestra opinión, con todos los predicamentos para ser considerada merecedora de la distinción que hace años Salas viene persiguiendo, pues tanto la asociación promotora como el resto de las firmantes en su apoyo vienen demostrando con hechos sus logros, su esfuerzo y su proyección.

Recordamos perfectamente la primera vez que otra asociación, AMISALAS (Amigos del Paisaje de Salas) fundada por el recordado Juan Manuel Menéndez Arango, fallecido en 2022, propuso a Salas como Pueblo Ejemplar, y marcó el inicio de esta andadura que los miles de salenses esperan y desean ver cumplida .

Decíamos antes que el movimiento asociativo salense, por sí mismo, ya es digno de ser valorado y tenido en cuenta, pero obviamente no podemos olvidar el resto de argumentos con que cuenta Salas, de relevante magnitud, ya que patrimonialmente no son muchas las villas de nuestro tamaño, ni aún de mayor, que puedan presumir de tener en su casco histórico cuatro Monumentos Nacionales, como son: la Torre de la Villa, del siglo XIV, el Palacio de Valdés Salas (siglo XVI), la Colegiata de Santa María la Mayor (siglo XVI) y la Iglesia de San Martín de Salas, originaria del siglo VII y restaurada en el XVII.

Las exitosas Ferias y Fiestas de todo tipo, que las diversas asociaciones alientan cada temporada (Mercado Medieval, Feria de los Quesos, Navidad, Semana Santa, concursos de ganados, etc.) son también una muestra de la laboriosidad citada.

Igualmente nos gustaría hacer mención al aporte hecho a la sociedad, asturiana y nacional, en el mundo universitario, empresarial, comercial, artístico, periodístico, etc. por familias y personas oriundas de nuestra villa, lo que muestra y demuestra que siempre Salas procuró contar con ofertas de formación válidas y suficientes para ayudar al porvenir de sus gentes.

Sin poner en duda los merecimientos de todas las candidaturas presentadas, a quienes saludamos cordialmente, consideramos que tanto por los razonamientos que amparan la candidatura de Salas, como por la gran ilusión y perseverancia transmitida, confiamos que 2026 sea el año de que Salas “Puerta y alma del Camino” pueda llegar a esta tan deseada meta de ser “Pueblo Ejemplar de Asturias”.

Abrazos.