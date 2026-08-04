Viva el futuro

A mis casi 70 años, todavía me sorprende la estupidez humana. Después de conocerse a través de los medios de comunicación, que gracias a la gestión de la Consejería de Ciencias, Industria y Empleo, de la Cámara de Comercio de Oviedo, de la Agencia Sekuens y, claro está del Ayuntamiento de Salas, de una inversión millonaria para edificar y gestionar un centro de almacenamiento de datos en el polígono del Nonaya Este, salen publicados, la mayoría de manera anónima o de ciudadanos que ni saben dónde está nuestro concejo, comentarios diciendo que "esto" es contaminante, que gasta mucha agua que consume mucha energía...que son instalaciones que nadie quiere… Qué difícil, por no decir imposible, es que todos estemos de acuerdo en algo.

Al llevar, con dijo muy bien Chaplin, tantos años en "la farándula" recordé un escrito mío de hace 30 años cuando se proyectaba la futura mina de oro de Carlés, un tanto provocativo. Decía "quiero más un concejo contaminado que un concejo muerto", pues en aquella época muchos predecían la muerte por cianuro de la población local debido a dicha mina. La creación de industrias en zonas rurales es imprescindible para la supervivencia del territorio. Hay que ir adaptándose a los tiempos.

Los abuelos de los que critican estas creaciones industriales eran los que se oponían a la construcción de los palacios de indianos porque rompían el paisaje, e incluso los que se negaron a colaborar con las traídas de agua a las casas porque "toda la vida se fue a buscar agua a la fuente". Sin olvidar cuando hubo campañas contra la norma de prohibir escupir en las tabernas y, muy recientemente, la prohibición de fumar en los establecimientos públicos y lugares de trabajo...El tiempo y la historia nos pone en su sitio.

No puedo negar que podíamos tener instalaciones de industrias altamente contaminantes como químicas y papeleras y eso sería muy perjudicial para el entorno. Pero, seamos realistas, la agricultura, base de nuestra economía local, es de lo más contaminante, una de las que más agua consume, sin hablar del problema de los residuos. Pues, mira tú por donde, a estos "criticones de salón y siempre urbanitas", eso no les parece mal. Pero cuando vienen de vacaciones a la aldea se quejan de que el restaurante del pueblo tiene la música alta a las 10 de la noche (pasó en Malleza hace 15 días), o que las campanas del reloj de la iglesia no les dejan dormir (sucedió en Villavaler hace unos años), que las gallinas andan sueltas por los caminos y tantas estupideces urbanas.

Felicito esta instalación en el "magnífico polígono industrial Nonaya Este", que fue uno de los grandes proyectos del último gobierno municipal socialista hace ya más de 26 años, el cual lo dejó con la confirmación de instalación de dos empresas. Lamentablemente, una de las primeras medidas del gobierno municipal de Foro fue enterar dicho proyecto. De sabios es rectificar sus errores. La mayoría de las iniciativas industriales son compatibles con el resto de actividades ya desarrolladas. Trabajemos todos por el desarrollo del concejo, piedra a piedra, ideas constructivas, iniciativas empresariales... Somos, gracias al rey Alfonso X el Sabio y desde 1277, un concejo libre. Tenemos mucho pasado, pero, por suerte, tenemos todavía más futuro.